Daniel Pancu: „E important să nu repetăm greşelile din meciul din deplasare cu Albania”

Selecţionerul echipei naţionale Under-21 a României, Daniel Pancu, a declarat, marţi, că în partida cu Albania, din preliminariile Campionatului European de tineret din 2025, e important ca jucătorii săi să nu repete greşelile din meciul tur pierdut cu 2-3.„O luăm pas cu pas, aşa că toată atenţia este la partida cu Albania de vineri. În meciul tur, timp de 60 de minute a existat doar o echipă pe teren, a noastră, dar, din păcate, nu am reuşit să închidem jocul, pentru că dacă făceam 3-0 era totul terminat. Dar am făcut o greşeală, le-am dat acea scânteie şi au avut puterea să revină şi să întoarcă scorul (n.r. - de la 0-2 la 3-2). E extrem de important să nu repetăm greşelile din meciul din deplasare cu Albania. Adversarul îl cunoaştem foarte bine, are o putere de luptă fantastică şi jucători de mare calitate în atac. Iar eu sunt convins că acele lucruri nu se vor mai întâmpla (n.r. - greşelile din tur). E o lecţie pe care trebuie să o învăţăm. Şi eu zic că jucătorii au înţeles bine mesajul, pentru că în următoarele două jocuri, cu Armenia şi Finlanda, adversarii şi-au creat doar câte o ocazie pe meci”, a afirmat Pancu într-un interviu acordat FRF TV.