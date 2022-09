Debut perfect pentru Bianca Mei-Roşu, dar marile bătălii abia încep

Federaţia Română de Tenis de Masă şi European Table Tennis Union organizează, începând de miercuri, 14 septembrie, şi până vineri, 18 septembrie, în BT Arena din Cluj-Napoca, întrecerile Campionatului European U21, competiţie la care sunt prezente şi jucătoare constănţene.Cele mai bune tinere jucătoare de tenis de masă de pe Bătrânul Continent îşi dau întâlnire, săptămâna aceasta, în moderna arenă clujeană, unde tricolorele îşi doresc să cucerească medalii multe şi cât mai strălucitoare.Delegaţia ţării noastre are următoarea componenţă: feminin: Elena Zaharia, Camelia Mitrofan, Bianca Mei-Roşu, toate de la CSM Constanţa, Ioana Sîngeorzan; rezervă: Tania Plăian; antrenori: Viorel Filimon, de la CSM Constanţa, şi Mihaela Şteff; masculin: Darius Movileanu, Andrei Istrate, Iulian Chiriţă, Eduard Ionescu; rezervă: Dragoş Bujor; antrenori: constănţeanul Andrei Filimon şi Ionuţ Seni.Miercuri, în prima zi de concurs, la simplu feminin, Bianca Mei-Roşu a pornit ca din puşcă, reuşind două victorii în Grupa a 10-a: 4-0 cu Karlijn van Lierop (Ţările de Jos) şi 4-2 cu Dasa Sinkarova (Slovacia), celei din urmă luându-i chiar un set la zero! Următoarea adversară a Biancăi este spaniola Eugenia Sastre.Repartizată în Grupa a 5-a, Camelia Mitrofan a debutat cu stângul, 1-4 cu franţuzoaica Agathe Avezou, însă a reintrat „în cărţi” după victoria dramatică din partida cu Jana Vasendova (Cehia), setul şapte, decisiv, încheindu-se cu 16-14! În ultimul meci din grupă, constănţeanca o înfruntă pe Anastasiya Dymytrenko (Ucraina).Elena Zaharia va intra în competiţie direct în a doua fază a grupelor.Constănţencele vor evolua şi în probele de dublu. Astfel, la dublu mixt, Bianca Mei-Roşu va face pereche cu Iulian Chiriţă, Camelia Mitrofan îl va avea partener pe Andrei Istrate, în timp ce Elena Zaharia va căuta culoarul către titlul european alături de Darius Movileanu.Toate perechile de la dublu mixt îşi vor afla adversarele din faza 16-imilor de finală, joi, 15 septembrie.La dublu feminin, Bianca Mei-Roşu şi Camelia Mitrofan vor înfrunta, joi, 15 septembrie, de la ora 12.05, cuplul Ainhoa Cristobal / Eugenia Sastre (Spania), în timp ce perechea Ioana Sîngeorzan / Elena Zaharia mai are de aşteptat până va afla cu cine va juca, vineri, de la ora 16.00, direct în optimi.XXXÎn perioada 13-18 septembrie, în Kazahstan, se desfăşoară şi întrecerile turneului WTT Contender Almaty 2022, sportivii români jucând pentru medalii atât în probele de simplu, cât şi în cele de dublu.România este reprezentată, la simplu masculin, de Rareş Şipoş şi constănţeanul Cristian Pletea, iar la simplu feminin, de Bernadette Szocs, Adina Diaconu şi Andreea Dragoman, acceptate direct pe tabloul principal.La dublu masculin, vor evolua Rareş Şipoş şi Cristian Pletea, la dublu feminin, Andreea Dragoman şi Adina Diaconu, iar la dublu mixt, Cristian Pletea şi Adina Diaconu.Meciurile pot fi urmărite pe canalul de YouTube WTT.Foto: Facebook / Federaţia Română de Tenis de Masă