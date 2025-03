Eduard Novak, tentat să participe la Jocurile Paralimpice de la Los Angeles din 2028

Fostul ministru al Sportului, Eduard Novak, s-a arătat tentat să participe la cea de-a șasea ediție a Jocurilor Paralimpice din cariera sa de paraciclist, afirmând că se gândește să concureze la Los Angeles, în 2028, când va avea 52 de ani.„Mai fac un piculeț de sport. Mi-a plăcut odată când am fost la Los Angeles, nu știu cum o să fie în 2028. Aș avea 52 de ani. Dar nu ar suna rău. Dacă m-aș gândi, m-aș gândi doar la velodrom și doar la distanță de 1 km, deoarece știți că am avut o situație neplăcută. Nu numai eu, ci foarte mulți sportivi din categoria noastră, care ne-am trezit, noi sportivii cu proteze, că trebuia să concurăm cu sportivi fără lipsă de membre. Am considerat că este o competiție incorectă. Și a fost destul de frustrant, pentru că atunci când îți bați toate recordurile, ajungi să nu poți să punctezi. La proba de 1 km am fost la două secunde de medalie. Dacă m-aș pregăti patru ani, ar fi o chestiune interesantă. Sportiv fiind, știți cum este, e greu să te desparți de această lume și de competiții”, a afirmat Novak, miercuri, la stadionul Arcul de Triumf.În vârstă de 48 de ani, Eduard Novak a participat până acum la 5 ediții ale Jocurilor Paralimpice, de la Beijing 2008, Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020 și Paris 2024. El este campion paralimpic la Londra, în proba de urmărire C4 pe pistă, și a mai câștigat în cariera sa alte trei medalii de argint, la Beijing, Londra și Tokyo, ultima în perioada în care ocupa funcția de ministru al Sportului.