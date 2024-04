Farul Constanţa se aşteaptă la un meci dificil cu Rapid Bucureşti

FC Farul Constanţa se pregăteşte de un nou meci de foc în play-off-ul Superligii Naţionale la Fotbal. Echipa antrenată de Gheorghe Hagi va juca miercuri seară, cu începere de la ora 19:00, pe teren propriu cu Rapid Bucureşti.Constănţenii se află pe locul al treilea în play-off, cu 32 de puncte, la două lungimi în spatele echipei Universitatea Craiova şi la 13 în spatele liderului campionatului, FCSB.Ultimul meci dintre Farul şi Rapid s-a disputat în manşa tur, la Bucureşti, pe „Giuleşti”, atunci când echipa de la malul mării a avut câştig de cauză şi s-a impus cu 2-1.De partea cealaltă, Rapid se află pe locul 5, cu 29 de puncte. Miza este una extrem de importantă deoarece primele trei echipe ale Superligii vor juca în cupele europene.„Jucăm într-o etapă intermediară, trebuie să rulăm lotul, dar avem și accidentări. Va fi dificil. Larie a avut o problemă și rămâne să vedem dacă va fi prezent la meci, Marins și Cojocaru la fel. În rest suntem pregătiți pentru etapa intermediară. Sunt și ceilalți jucători care n-au apărut, dar care au valoare. Vom face o echipă competitivă pentru a face un meci bun, așa cum am făcut-o în ultima perioadă și să câștigăm. Rapid este o echipă foarte valoroasă, cu jucători foarte buni, dar cred că în play-off toate echipele au loturi cu jucători buni. Trebuie să analizăm bine jocul lor, să ne apărăm bine și să atacăm la fel de bine”, a afirmat managerul tehnic Gheorghe Hagi.Fundaşul Mihai Popescu este încrezător înaintea duelului cu formaţia feroviară şi ca Farul să joace cel puţin la fel de bine aşa cum a făcut-o în precedentul meci, cu CFR Cluj, pe care l-a câştigat cu 5-1.„Venim după meciuri bune, două victorii și, sperăm să o obținem pe a treia. După locul din clasament suntem acolo, în lupta pentru locul 2. Vreau să vorbesc mai puțin dacă suntem favoriți sau nu. Încercăm să fim o echipă competitivă fiindcă avem șanse foarte mari la locul 2. Avem presiune, atât ei cât și noi, dar ei vin după rezultate mai puțin bune și cred că-și doresc și ei să câștige. Va trebui să fim concentrați la fel ca în meciul contra celor de la CFR Cluj și să repetăm peformanța”, a declarat Mihai Popescu.Şi căpitanul Ionuţ Larie ştie că meciul cu Rapid este unul foarte important şi mizează pe aportul publicului care va umple micuţa arenă de la Ovidiu.„Într-adevăr, cred că în acest tur am făcut meciuri foarte bune. Începem returul cu gândul de a obține o nouă victorie. Este un meci capital, consider că dacă noi vom câștiga acest meci îi scoatem pe ei din cupele europene. Așa că, ne dorim doar victoria în acest meci. Cu o victorie, cred că mai rămân trei echipe care se vor bate pe locuri care pot duce în cupele europene. Avem și ajutorul suporterilor fiindcă jucăm acasă”, a menționat căpitanul echipei Farul Constanţa, fundașul central Ionuț Larie.