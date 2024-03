Farul câştigă, iar Hagi iese la atac. „Sunt supărat că pentru alţii nu contăm”

FC Farul Constanţa a reuşit să detoneze bomba vineri seară în Giuleşti, atunci când în faţa unui public senzaţional a învins-o pe Rapid Bucureşti cu scorul de 2-1.Atmosfera ostilă din tribune nu i-a speriat pe băieţii lui Gheorghe Hagi, care au făcut un meci ca la manual, demn de predat în toate şcolile de fotbal din lume.Farul a „furat” toate cele trei puncte din meciul jucat în capitală şi de acum este luată serios în considerare pentru ocuparea locului al doilea în clasamentul play-off-ului sau chiar pentru o oarecare bătălie la titlu.Hagi a demonstrat încă odată dacă mai era nevoie că nu se lasă impresionat de nimic şi în stilul său caracteristic a închis multe guri. Chiar şi aşa, există voci în fotbalul românesc care spun că Farul nu trebuie luată în considerare pentru lupta la titlu, lucru care îl deranjează pe managerul tehnic al formaţiei de pe litoral.Ultimul care a vorbit despre acest aspect a fost patronul celor de la Universitatea Craiova, Mihai Rotaru. Imediat după, Hagi a avut o intervenţie în direct la un post de televiziune de specialitate.„Mă uitam la dumneavoastră și am văzut intervenția domnului Rotaru, am văzut că a zis că se luptă cu CFR și Rapid. A uitat că am câștigat de două ori cu el în sezonul regulat, că suntem acolo, la trei puncte, și mai avem meciuri multe de jucat. Văd că ne-a omis pe noi, probabil campionii nu sunt sau nu trebuie băgați în seamă. Nu a uitat de noi, sigur, că a zis-o atât de apăsat. A uitat că l-am bătut de două ori! Cine e Farul? Cine e? E de la Constanța, e departe!Tocmai de asta am vrut să intervin. Noi suntem campionii României. Să nu uite! Să nu uite! Din punctul meu de vedere, sportiv, este o lipsă crasă de respect. Dar asta e. Înseamnă că știe dânsul mai multe, are mai multe informații pe care eu nu le dețin”, a spus Hagi.Apoi, Hagi a continuat pe aceeaşi temă, fiind extrem de supărat pentru faptul că Farul nu este luată în calcul de alte contracandidate.„Normal că sunt puțin supărat, dar din punct de vedere sportiv, nimic altceva. Dânsul probabil știe mai multe în afara terenului. Nu știu ce, eu vorbesc doar despre teren. Pe teren l-am bătut de două ori!Noi avem încă nouă meciuri foarte importante, mă bucur mult că Craiova a bătut la CFR, că noi am bătut Rapidul, dacă noi vom câștiga cu FCSB și ei vor învinge în continuare, pentru că s-ar încinge lupta la titlu.Noi nu suntem pe nicăieri! Dar suntem acolo! Sunt supărat că Farul nu contează!200% m-aș bucura dacă ar câștiga Sepsi cu FCSB, asta vreau! Să se încingă lupta la campionat. Lucrurile ar deveni mult mai interesante. Dar haideți să nu deviem de la subiect.A făcut o mare greșeală, o lipsă crasă de respect față de un club care este campion în momentul de față, echipa care i-a bătut de două ori. Probabil este supărat că am câștigat de două ori. Am vrut doar să intervin, atât. Noi încercăm să facem un fotbal bun, să jucăm fotbal, chiar dacă nu avem bugetul lor. Dar încercăm să jucăm mai bine decât ei”, a completat numărul 1 de la Farul.