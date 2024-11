FC Farul Constanţa s-a calificat în turul al III-lea din Youth League

Miercuri după-amiază s-a disputat, pe stadionul Lagator din Loznica, a doua manșă a turului al II-lea din Youth League, între campioanele Serbiei și României, IMT Novi Belgrad și Farul Constanța. Sub adăpostul victoriei repurtate în urmă cu două săptămâni pe teren propriu (2-0), Farul a reușit să conserve avantajul și a obținut o calificare dramatică în turul al III-lea.Gazdele s-au avântat din debutul jocului spre poarta noastră, însă defensiva trupei lui Stere Banoti a fost la înălțime. Singura șansă mai importantă a sârbilor i-a aparținut lui Jovicic în min.25, dar Barbu a anticipat execuția acestuia și a respins în corner. Cea mai mare ocazie a primei părți am consemnat-o în contul constănțenilor în min.36, când Băsceanu a șutat în bară, iar imediat Cocoș a fost blocat în careul mic în momentul finalizării.Repriza secundă a debutat cu o șansă mare pentru jucătorii noștri: Băsceanu a trecut de Coly, însă a fost anticipat de goalkeeper-ul Molnar, care a respins finalizarea căpitanului nostru. Gazdele au izbutit deschiderea scorului in min.60 prin Milos Jovic, care a reluat în plasă după o învălmășeală în careul mic, 1-0. Doicaru a avut șansa egalării în min.67, dar portarul Molnar a ieșit la timp și a blocat în situație de unu la unu. Finalul avea să aducă momente dramatice la poarta constănţenilor. Barbu a intervenit fantastic la execuțiile lui Krstovic din minutele 72 și 87, între cele două ocazii Jovic trimițând și el milimetric pe lângă bară în min.76. Constănțenii au replicat și ei prin contraatacuri tăioase purtate de Sima, Băsceanu și Doicaru, însă până la ultimul fluier tabela nu s-a mai modificat.Cu scorul general de 2-1 Farul s-a calificat în turul al III-a din Youth League, fază a competiției în care va înfrunta pe croații de la Lokomotiva Zagreb (2-1 și 0-0 în turul al II-lea cu Dinamo Minsk).Manșa tur este programată pe 27 noiembrie, la Ovidiu, iar returul se va juca pe 11 decembrie, în Croația.Iată formaţia celor de la FC Farul uitlizată în acest meci: Barbu - Aioanei, Cercel, Dumitra, Munteanu - Banu, Podoleanu - Avrămescu (64 Sima), Stoian (64 Nechifor), Băsceanu (83 Marchidan) - Cocoș (64 Doicaru).Rezerve neutilizate: Frățilă - Gheorghe, Rîpeanu, Birbic, Pătru.XXXTotodată, în această perioadă, echipa naţională U17 a României formată din juniori născuți începând cu 1 ianuarie 2008, s-a reunit pentru startul drumului spre Campionatul European din 2025, găzduit de Albania.Tricolorii pregătiți de Nicolae Grigore sunt gazdele grupei 6 în care se mai află Grecia, Ungaria și Azerbaidjan.În lot se află şi doi jucători de la FC Farul Constanţa, şi anume fundaşul Costyn Gheorghe şi mijlocaşul Ianis Podoleanu.