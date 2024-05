Farul a încheiat un sezon greu. Constănţenii îşi reîncarcă bateriile în vacanţă

FC Farul Constanţa a început actualul sezon din postura de campioană a României. Imediat după ce au câştigat titlul, „marinarii” au sperat că va începe o oarecare hegemonie a Farului în fotbalul românesc, însă niciodată socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg.Farul s-a calificat în cupele europene, a jucat câteva tururi preliminare, iar apoi a fost eliminată, nereuşind să acceadă într-una din grupele europene.Sezonul acesta nu a fost unul foarte bun pentru constănţeni. FCSB şi-a conturat un lot puternic cu care a fost imposibil ca cineva să se bată, iar CFR Cluj sau Universitatea Craiova au fost şi ele adversare redutabile.Farul a prins cu greu play-off-ul Superligii şi apoi a dat semne că se poate lupta pentru un loc în cupele europene.Realitatea a demonstrat, însă, că nivelul a fost unul extrem de ridicat. În ultima perioadă formaţia lui Gheorghe Hagi nu a mai reuşit să strălucească, aşa cum a făcut-o în sezonul trecut.A fost acea partidă din Giuleşti, acolo unde Farul s-a impus cu 2-1 şi a dat speranţe tuturor constănţenilor că totuşi se poate. Nu a fost însă aşa. Farul nu a putut să treacă de bariera ridicată de celelalte echipe şi a sfârşit pe un loc 4, care nu i-a adus mult dorita participare în cupele europene.Din toată această experienţă Gheorghe Hagi are ce învăţa. Poate face câteva transferuri cu nume care, în sezonul viitor, să o readucă pe Farul acolo unde îi este locul. Este drept că pentru a face astfel de transferuri, ai nevoie de bani, bani pe care, spune Gheorghe Hagi, nu îi are la momentul acesta.Imediat după ce CFR a învins-o pe Farul cu scorul de 5-1 în ultima etapă a play-off-ului, patronul clujenilor, Neluţu Varga, a spus că deţinătoarea Cupei României, Corvinul Hunedoara, ar trebui să îi cedeze locul în cupele europene formaţiei de la malul mării. Lucru care nu s-a mai întâmplat până acum în istorie şi probabil nici nu se va întâmpla.Omul de afaceri din Cluj s-a referit, probabil, la faptul că Farul are un lot mai puternic decât Corvinul şi poate emite mai multe pretenţii în Europa, însă, nu e aşa, băieţii de la Corvinul nu au nicio vină.Constănţenii au intrat în vacanţă, una bine meritată şi apoi vor relua antrenamentele în vederea unui nou sezon greu, istovitor, în care vor încerca să îşi recâştige titlul de campioni.O promisiune pentru constănţeni este şi construirea noului stadion în Constanţa, o arenă modernă, care cu siguranţă nu va fi gata în acest sezon, dar care reprezintă o motivaţie în plus.Un lucru este sigur. Constanţa şi-a recăpătat dragostea pentru fotbal după ani şi ani în care echipa a stat mai mult prin Liga a 2-a şi acum toată lumea poate respira fotbal la malul mării.Rămâne de văzut ce soluţii va găsi Gheorghe Hagi ca echipa sa să ajungă din nou cea mai bună din fotbalul românesc.