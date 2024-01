Fostul fotbalist al celor de la FC Farul, Enes Sali, a debutat la FC Dallas

Fotbalistul român a jucat primele sale minute în tricoul formației din Statele Unite într-un meci de pregătire câștigat de FC Dallas cu 4-1 în fața celor de la New Mexico United (echipă din liga a 2-a din SUA), în cantonamentul dinaintea noului sezon din MLS.



Fostul jucător al celor de la Farul Constanța a început ca titular această partidă amicală, însă a fost scos de pe teren la pauză de antrenorul celor de la FC Dallas, Nico Estevez (43 de ani).





La sfârșitul partidei amicale cu New Mexico United, Nico Estevez a lăudat prestația lui Enes Sali și a subliniat că jucătorul crescut în academia lui Gheorghe Hagi are multă calitate tehnică în regim de viteză și că împinge jocul foarte rapid spre poarta adversă.



„A avut momente bune. Are capacitatea de a se întoarce rapid, e genul de jucător foarte vertical. Am văzut acum ce am văzut și când îl urmăream (n.r - la Farul) și de aceea l-am adus aici. Are energie, dinamism și calitate”, a spus antrenorul lui FC Dallas, potrivit 3rd Degree.





FC Dallas a plătit aproximativ 2,8 milioane de euro pentru a-l transfera pe Enes Sali de la Farul Constanța. În actuala stagiune, fotbalistul a jucat 17 partide pentru actuala campioana a României, în toate competițiile, și a marcat un gol.





