FC Farul, ultimul asalt pentru play-off. „Va fi un meci cât un sezon”

Clubul de fotbal FC Farul Constanţa a susţinut, miercuri, o conferinţă de presă înaintea ultimului meci din sezonul regulat din Superliga, cel de vineri, din deplasare, cu FC Botoşani. La conferinţă au participat managerul tehnic al formaţiei de pe litoral, Gheorghe Hagi şi jucătorii Ionuţ Vînă şi Ronaldo Deaconu.„Va fi un meci foarte important, în deplasare. Sperăm să rămânem pe aceeași poziție pe care suntem și acum. Trebuie să rămânem pragmatici. Adversarul este experimentat, foarte bun acasă. Trebuie să arătăm cea mai bună versiune a noastră și să ne întoarcem la Constanța cu un rezultat pozitiv. Larie nu poate juca, Baluță la fel și nici Sirbu sau Nicolas Popescu. Am spus că vreau să rămânem acolo. Prea multe nu sunt de zis. Trebuie să obținem un rezultat bun. Lăsând la o parte poziția în clasament, este o echipă care a jucat de la egal la egal cu orice adversar. Cu siguranță sunt experimentați. Au o experiență mare în prima liga și acasă sunt o echipă grea, greu de bătut. Dar asta este”, a declarat Gheorghe Hagi.Totodată, Ionuţ Vînă spune că este încrezător înaintea meciului de la Botoşani şi că el, împreună cu echipa, sunt datori să se întoarcă acasă cu toate cele trei puncte.„Va fi un meci cât un sezon. Trebuie să ne aplicăm principiile. Trebuie să mergem la Botoșani și să câștigăm dacă vrem să emitem pretenții la play-off. Este o echipă foarte grea, foarte bună. Cu echipele importante au făcut jocuri bune. Este greu să câștigi la ei acasă dar mergem să câștigăm. Avem la dispoziţie două rezultate din trei. Putem face și egal dar mentalitatea noastră este de învingători. Așteptăm și suporterii pentru că ei sunt întotdeauna lângă noi și ne ajută. Suntem antrenați să facem față acestei presiuni și sper că o vom face. Orice echipă poate să pună probleme. Nu mai există echipă slabă și zic că avem un meci foarte dificil. Nu vreau să mă uit prea mult la prestația mea. Eu mă uit la prestația echipei. Avem în față o nouă provocare și trebuie să facem față cu brio. După acest meci putem să vorbim și de cupele europene”, a transmis Ionuţ Vînă.De asemenea Ronaldo Deaconu, fotbalist care a înscris în meciul trecut cu CFR Cluj, crede şi el că Farul poate obţine victoria în Moldova şi implicit poate obţine calificarea în play-off-ul Superligii.„Este o finală, ultima a sezonului regulat. Vrem să ne îndeplinim obiectivul. Ne-am pregătit bine și mergem la Botoșani să luăm cele trei puncte. Meciul va fi greu pentru ambele echipe. Sperăm să ne revanșăm față de suporteri. Va fi un meci foarte greu. Vrem să ne facem jocul nostru și ne dorim victoria. Îi respectăm, dar atunci când vom intra pe teren ne vom respecta noi identitatea. Am fost aproape să facem un rezultat bun cu CFR dar nu mai contează ce a fost. Mai avem un meci și ne concentrăm doar acolo. Dacă respectăm ce am antrenat săptămâna aceasta, nu ar trebui să ne uităm și la celelalte echipe. Toți jucătorii își doresc să meargă la echipa națională și pentru mine ar fi o onoare. Dar acum ne gândim doar la meciul de vineri”, a mai spus şi Ronaldo Deaconu.