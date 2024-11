FC Farul se pregăteşte pentru duelul cu Oţelul Galaţi din Superliga României

FC Farul Constanţa o va întâlni vineri seară, cu începere de la ora 20:30, pe Oţelul Galaţi, la Ovidiu, într-o nouă etapă de foc.Înaintea partidei, atât jucătorii, cât şi managerul tehnic, Gheorghe Hagi, sunt optimişti.Vârful Farului, Denis Alibec, este încrezător şi a vorbit despre meci, dar şi despre conflictul pe care l-a avut cu Albion Rahmani, în partida cu Kosovo, din Liga naţiunilor.„Va fi un meci greu, ţinând cont că am pierdut la Galaţi. Trebuie să câştigăm meciul acesta. Pentru noi orice meci este o finală, trebuie să prindem play-off-ul şi să demonstrăm că merităm că suntem acolo. Nu am mai jucat de o lună la Farul şi îmi e dor să fiu în teren. Am făcut meciuri foarte bune şi sperăm să o ţinem tot aşa. Importantă este victoria şi cu siguranţă vom da totul pe teren. Ei vor veni să câştige, dar noi suntem valoric peste ei. Nu contează vremea de afară, atât timp cât suporterii au fost mereu alături de noi. Va fi un meci de luptă. Am lucrat şi eu cu Dorinel Munteanu, ştiu ce fel de antrenor este şi cred că ştim cum să îi contracarăm. Am venit acasă la Farul să ajut echipa să câştige. Nu m-am gândit să fiu golgheter, dar cu cât înscriu mai mult, cu atât mai bine. La naţională nu m-a afectat ce s-a întâmplat cu Rahmani. Am fost puţin dezamăgit. Am avut o discuţie cu domnul Lucescu după meci şi dacă dânsul consideră că eu trebuie să fiu la naţională, voi fi acolo. Nu am ripostat la atacul kosovarului Rahmani. Ei au venit să provoace. Ştiam că vom câştiga cu 3-0. Rahmani nu mi-a spus nimic, pur şi simplu a intrat în mine şi m-a bruscat. Noi ne gândim să terminăm cu Farul cât mai sus. Nu este ok pentru acest club să fim jos, în play-out. Nu mă gândesc la oferte sau la plecare. Am venit aici să joc fotbal. În 2026 va fi Campionatul Mondial şi dacă voi fi în formă ar fi o mândrie pentru mine să fiu acolo”, a declarat Denis Alibec.Cristi Ganea speră şi el ca Farul să facă un meci bun împotriva Oţelului, chiar dacă ştie că va fi o misiune foarte grea.„Va fi un meci greu, ținând cont că ei vin după 10 etape fără victorie. Este o echipă agresivă. Ultimele trei jocuri ale noastre ne dau speranțe. Important este să ieșim pe teren și să luăm cele trei puncte. Este cea mai bună echipă din punct de vedere fizic. Avem calitatea noastră, posesia și va fi un meci frumos. Am avut rezultate bune cu Craiova, cu U Cluj. Suntem mai bine și ne simțim mai bine. Trebuie să continuăm seria aceasta de a aduna puncte. Importante sunt punctele. Vom vedea ce va fi. Ne dorim victoria. Ne dorim să terminăm cât mai sus. Sunt detalii. Este foarte strâns clasamentul și foarte ciudat. Și noi avem jucători buni. Sunt unii care au investit mai mult, dar și la noi s-a investit. Nu contează banii tot timpul. Important este să ne facem treaba. Nu mă gândesc să plec. Vreau să îmi fac treaba și să fiu sănătos. Vreau să mă bucur de fotbal. Nu am niciun gând de plecare”, a explicat Cristian Ganea.Managerul tehnic al celor de la Farul, Gheorghe Hagi, se gândește doar la cele trei puncte puse în joc şi este încrezător în forţele elevilor săi.„Avem un sfârșit de an greu. Trebuie să pregătim bine lotul. Sperăm să participe toată lumea, pentru a produce rezultate. Ne așteaptă un meci foarte greu acasă, împotriva unui adversar agresiv. Trebuie să avem cea mai bună versiune a noastră, să avem capacitatea să ne impunem. Tranziția poate face diferența. Atât negativă cât și pozitivă. Ne dorim să producem rezultate bune. Sunt trei puncte importante puse în joc. Suntem conștienți că trebuie să facem un meci complet din toate punctele de vedere. Au revenit unii jucători, dar nu toți sunt la capacitate maximă. Mie îmi place să folosesc mai mulți jucători. Trebuie să ai ritm și intensitate ca să poți să câștigi un meci. Întotdeauna meciurile dintre mine și Dorinel au fost echilibrate. Trebuie să căutăm golul, dar trebuie să ne și apărăm foarte bine. Va fi un meci greu. Trebuie să ne adaptăm foarte mult și la climă. Aproape a venit iarna. Trebuie să știi să joci fotbal pe orice vreme. Ne dorim ca mâine sa fie un meci frumos cu goluri multe”, a explicat Gheorghe Hagi.