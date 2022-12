FCV Farul trebuie să răpună campioana CFR Cluj pentru a continua aventura în Cupa României

Săptămână plină de evenimente pentru FCV Farul. După ce jucătorii Alexi Pitu, Constantin Grameni şi Nicoleta Deca, ultima de la echipa de fotbal feminin, însoţiţi de team-managerul Alex Măţel, s-au aflat, luni după-amiază, printre elevii Liceului „George Călinescu” din Constanţa, într-o acţiune cuprinsă în cadrul proiectului „Învăţăm să fim campioni”, „marinarii” vor avea de susţinut două meciuri extrem de importante.Primul dintre acestea este programat miercuri, 7 decembrie, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, acolo unde Farul va primi vizita campioanei României, CFR Cluj, în ultima etapă a fazei grupelor Cupei României.La o analiză scurtă a clasamentului Grupei C, se observă că nu mai puţin de patru echipe - CFR Cluj (locul 1, 4 puncte), Universitatea Cluj (locul 2, 4 p), FCV Farul (locul 3, 4 p) şi FC Rapid (locul 4, 3 p) - păstrează şanse intacte de a ocupa una dintre primele două poziţii în ierarhia finală, calificante în sferturile de finală.Dacă va câştiga, echipa constănţeană va continua în mod precis parcursul în Cupă, în eventualitatea unei remize, va sta la mâna rezultatelor, iar dacă va pierde, va fi eliminată din competiţie.Iată programul complet al partidelor din Grupa C: miercuri, 7 decembrie: CSM Alexandria - CSC Dumbrăviţa (ora 14.00), FCV Farul - CFR Cluj (ora 20.00, în direct la Digi Sport, Prima Sport, Orange Sport, FRF.tv), U Cluj - Rapid Bucureşti (ora 20.00, în direct la Digi Sport, Prima Sport, Orange Sport, FRF.tv).Câştigătoarele grupelor vor disputa meciurile din sferturile de finală pe teren propriu.După meciul din Cupă, „marinarii” nu vor avea mult timp la dispoziţie pentru recuperare. Sâmbătă, 10 decembrie, de la ora 19.00, în etapa a 20-a a Superligii, Farul va juca, în deplasare, cu FC Hermannstadt. Cu această ocazie, va fi (re)inaugurat stadionul din Sibiu, modernizat printr-o investiţie de aproximativ 30 de milioane de euro.XXXLa Bucureşti, s-au disputat întrecerile turneului „Cupa Juniorului 2022”, competiţie adresată categoriilor de vârstă 2011, 2012, 2013, 2014 şi 2015. Academia Hagi şi Farul Constanţa au participat cu 13 echipe, două dintre acestea, Academia Hagi Alb 2012 (antrenor Ciprian Micu) şi Academia Hagi C 2014 (antrenor Bogdan Omeag), izbutind să devină campioane.Pe podium au mai urcat Academia Hagi Alb 2013 (antrenor Cătălin Săndulescu) - argint şi Academia Hagi A 2014 (antrenor Bogdan Omeag) - bronz.Foto: farulconstanta.com