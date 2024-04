Florinel Coman (FCSB): "Pe noi ar trebui să ne intereseze doar diferenţa faţă de locul doi"

Fotbalistul Florinel Coman a afirmat, sâmbătă, la finalul derby-ului cu Rapid, scor 2-2, că este mai puţin important că FCSB nu a reuşit să câştige, fiind interesat mai mult de diferenţa în clasament faţă de locul doi şi de câştigarea titlului de campion."Am intrat cu gândul să câştigăm, dar din păcate după ce am marcat am primit acel gol repede. E un plus faţă de meciul pe care l-am jucat cu ei, la acel 0-4. Pe noi ar trebui să ne intereseze doar diferenţa dintre noi şi locul doi. S-a mai ars o etapă, câştigăm la Sepsi şi mergem mai departe. Vom sărbători la Sfântu Gheorghe dacă vom fi matematic campioni. Pe mine mă interesează campionatul şi atât, pentru statistică, da, poate contează că nu am mai reuşit să câştigăm cu Rapidul. A fost un derby plăcut de văzut şi de jucat", a spus Coman la DigiSport.Întrebat dacă este deranjat de comentariile acide la adresa unui posibil transfer al său în Qatar, Coman a spus că este interesat doar de părerea fostului său antrenor de la Viitorul, Gheorghe Hagi."Pe mine nu mă interesează ce se vorbeşte despre mine, mă interesează doar părerea unui singur om care a fost antrenorul meu, dar nu îi pot spune numele acum. Atât. Pe mine nu mă interesează că mă ceartă unul sau altul", a spus Coman, care a confirmat că era vorba despre antrenorul echipei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi.FCSB şi Rapid Bucureşti au terminat la egalitate, 2-2 (1-2), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din etapa a cincea a fazei paly-off a Superligii de fotbal.