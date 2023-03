Fotbal / Adrian Mutu (Rapid): "Vrem să ne luăm revanşa după înfrângerea cu Farul de la Ovidiu"

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Adrian Mutu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte revanşa în faţa formaţiei Farul Constanţa după înfrângerea cu 2-1 suferită în deplasare, la Ovidiu, în ultima etapă a sezonului regulat al Superligii."Jucăm cu echipa de pe primul loc, o ştim, am întâlnit-o de curând (n.r. - în 11 martie), în ultimul meci din sezonul regulat. Atunci am avut foarte mult ghinion la Ovidiu, a fost un rezultat nemeritat (n.r. - Farul a câştigat cu 2-1), însă nu avem ce face. Ştim ce ne aşteaptă, ce forţă are Farul şi vrem să câştigăm mâine. Vrem să ne luăm revanşa după acea înfrângere, să ne facem jocul şi să ne îndeplinim noul obiectiv, iar pentru asta avem nevoie de victorii", a spus el.Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte, sâmbătă, de la ora 21:45, pe Stadionul Giuleşti, formaţia Farul Constanţa, într-o partidă contând pentru etapa a 2-a a play-off-ului Superligii.