Start cu dreptul pentru România în preliminariile EURO 2024. „Sper că ne-am descătuşat”

Echipa naţională de fotbal a României a început cu dreptul campania de calificare la Campionatul European din 2024 care va avea loc în Germania. Elevii lui Edi Iordănescu au câştigat cu 2-0 în Andorra, după golurile înscrise de Dennis Man şi Denis Alibec şi au obţinut astfel primele puncte în aceste preliminarii.Dacă înaintea partidei a fost pusă o mare presiune pe selecţioner, dar şi pe jucători, iată că aceştia s-au descătuşat după ce au învins un adversar accesibil, dar incomod.„Tricolorii” au revenit la Bucureşti, acolo unde marţi vor da piept cu Belarus, formaţie care şi-a arătat limitele în partida pierdută în faţa Elveţiei cu scorul de 0-5.Chiar dacă ai noştri au câştigat, la finalul partidei, selecţionerul Edi Iordănescu a fost nemulţumit de prestaţia elevilor săi şi i-a „urecheat” puţin pe aceştia.„Au fost lucruri care n-au funcționat, am intrat greu în joc, am avut un pic de trac, ne-am căutat ritmul, apoi am marcat și am dus meciul în direcția pe care ne-o doream. Ce nu am vrut și nu vreau să se mai întâmple pe viitor este ca atunci când poți să calci pe accelerație, să eziți să faci asta. Am avut om în plus și trebuia să avem o atitudine ofensivă. Cred că ne-am relaxat pe final și nu e OK. Ne-am văzut cu un om în plus, cu 2-0 pe tabelă, și ne-am mulțumit cu rezultatul. Când ești în superioritate numerică, trebuie să joci, să toci adversarul, să ai o circulație mai susținută și să încerci să marchezi”, a declarat Iordănescu la Antena 1.Atacantul celor de la FC Farul Constanţa, Denis Alibec, nu a fost atât de acid precum selecţionerul şi a savurat din plin victoria.„Sper că ne-am descătuşat cu victoria asta. Mă bucur şi că am reuşit să marchez şi sper să o ţinem pe drumul acesta. Al doilea gol ştiam că nu este ofsaid. Important e că am dat gol şi că am câştigat. Am încercat să dau gol cu călcâiul, dar nu am reuşit. Trebuie să mergem acasă şi să luăm neapărat cele trei puncte cu Belarus şi cred că o să avem o bună şansă să ne calificăm. Edi Iordănescu ne-a spus că trebuie să continuăm aşa, că puteam să jucăm mult mai bine. Dar trebuie să ne bucurăm pentru această victorie. Am încredere foarte mare, avem o echipă talentată şi sunt sigur că putem să ne calificăm”, a spus Alibec.„A fost un meci greu, ştiam că vom întâlni un adversar incomod. Terenul a fost un pic incomod, cel puţin pentru mine. Am început mai ezitant, dar pe parcurs ne-am revenit. E o senzaţie frumoasă tot timpul când marchez pentru ţara mea. Vreau să îi mulţumesc lui Olimpiu Moruţan pentru acea minge. Selecţionerul ne-a reproşat, ne-a spus că trebuia să profităm de omul în minus”, a spus şi Dennis Man.România a beneficiat şi de rezultatele din grupa din care face parte. Dacă Elveţia a distrus-o pe Belarus, la Tel Aviv Israel şi Kosovo au remizat, scor 1-1.Elveţia se află pe primul loc cu 3 puncte, la egalitate cu România, dar cu un golaveraj superior.Kosovo şi Israel îşi împart poziţiile 3 şi 4 cu câte un punct, Andorra este pe 5 cu zero puncte, în timp ce codaşa clasamentului este Belarus, tot cu zero puncte.Marţi, România joacă pe Arena Naţională cu Belarus cu începere de la ora 21:45. Elveţia primeşte vizita celor din Israel, în timp ce Andorra se deplasează pe terenul reprezentativei din Kosovo.