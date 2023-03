Fotbal feminin / Olivia Oprea se retrage din naţionala României la 36 de ani

Interna┼úionala rom├ón─â Olivia Oprea ┼či-a anun┼úat retragerea din echipa na┼úional─â, la v├órsta de 36 ani, potrivit unui comunicat publicat miercuri de Federa┼úia Rom├ón─â de fotbal.Olivia Oprea joac─â pe postul de funda┼č ┼či a adunat 127 selec┼úii sub tricolor, iar ├«n prezent joac─â ├«n prima lig─â spaniol─â, la Alhama CF ElPozo, dup─â ce anterior a mai jucat la Sporting de Huelva, Amazones Dramas, Universitatea Olimpia Cluj-Napoca, ADFB La Rambla, CF Costa Adeje, Sevilla FC, Levante, Zaragoza CFF ┼či Villarreal CF.Olivia a debutat pe 2 februarie 2005 la prima reprezentativ─â, ├«ntr-un meci disputat cu Emiratele Arabe Unite ├«n Dubai. Ultima partid─â a sa ├«n tricoul echipei na┼úionale a fost cea ├«mpotriva Finlandei, ├«n cadrul turneului Cyprus Women's Cup, de la ├«nceputul acestui an.''Dragi suporteri ai na┼úionalei feminine, ast─âzi, mai mult ca niciodat─â, vreau s─â v─â mul┼úumesc pentru tot sprijinul acordat ├«n ace┼čti ani na┼úionalei feminine! Am tr─âit multe momente ├«mpreun─â, frumoase sau dificile, ┼či cu siguran┼ú─â am sim┼úit cea mai mare m├óndrie ┼či onoare s─â reprezint Rom├ónia la nivel interna┼úional! Amintirile ┼či prieteniile legate aici vor r─âm├óne pe via┼ú─â cu mine. A┼ča cum toate lucrurile ├«n via┼ú─â au o finalitate, doresc s─â v─â anun┼ú, prin aceast─â scrisoare deschis─â, c─â am luat decizia de a m─â retrage de la Echipa Na┼úional─â feminin─â a Rom├óniei'', a transmis Olivia Oprea, prin intermediul unei scrisori deschise.''Mi-a fost foarte greu s─â iau aceast─â decizie, ├«ns─â ├«n perioada urm─âtoare ├«mi doresc s─â acord mai mult timp familiei ┼či carierei de juc─âtoare la clubul cu care am contract ├«n prezent, at├ót timp c├ót voi putea evolua la un nivel ridicat. Doresc, desigur, s─â mul┼úumesc din tot sufletul tuturor celor care au fost al─âturi de mine ├«n perioada ├«n care am f─âcut parte din na┼úionala feminin─â. Mul┼úumirile mele sunt adresate, ├«n egal─â m─âsur─â, Federa┼úiei Rom├óne de Fotbal, staff-ului tehnic, colegelor mele de echip─â ┼či tuturor celor angrena┼úi la echipa na┼úional─â'', a mai spus Oprea, care a promis c─â va continua s─â fie cu sufletul al─âturi de colegele sale ┼či de na┼úionala feminin─â a Rom├óniei.