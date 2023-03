Recital de goluri în Liga a Patra din judeţul Constanţa. 57 de reuşite în nouă partide

Liga a Patra din judeţul Constanţa a avut parte de o etapă de-a dreptul nebună. În cele nouă partide disputate sâmbătă s-au înscris în total nu mai puţin de 57 de goluri.Scorul etapei a fost stabilit de echipa CS Năvodari care a câştigat pe terenul celor de la Farul Tuzla cu incredibilul scor de 12-3.Liderul Axiopolis Cernavodă s-a distrat în deplasarea de la Portul Constanţa şi a câştigat cu 5-2, în timp ce ocupanta locului secund, Sparta Techirghiol, s-a impus pe terenul celor de la Viitorul Pecineaga cu 5-3. Un egal spectaculos a avut loc şi în meciul dintre CS Lumina şi CS Poseidon Limanu, partidă care s-a încheiat 3-3.Chiar dacă are o echipă tânără, Viitorul Cobadin a reuşit în cele din urmă să câştige meciul cu AS Şoimii Topraisar cu scorul de 2-1.Ştiinţa Poarta Albă rămâne în continuare fără punct câştigat după 21 de etape, în urma înfrângerii de pe teren propriu în faţa celor de la CSO Ovidiu, scor 1-5.Axipolis Cernavodă este lider cu 63 de puncte, fiind urmată de Sparta Techirghiol, care are 56 de puncte. Podiumul este completat de CS Medgidia, cu 52 de puncte.