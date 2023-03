Răzvan Marin: „Să fim o familie ar fi principalul nostru atu în preliminariile EURO 2024”

Mijlocaşul echipei naţionale de fotbal a României, Răzvan Marin, s-a arătat încrezător înaintea startului preliminariilor EURO 2024 şi a făcut apel la unitate pentru ca „tricolorii” să îşi poată atinge obiectivul, calificarea la turneul final din Germania.„În primul rând trebuie să începem cu dreptul, după primele două meciuri să avem şase puncte. Cred că ar fi un început foarte, foarte bun pe care ni-l dorim cu toţii, şi apoi să fim concentraţi la maximum pentru obiectivul nostru. Poate în unele meciuri avem nevoie şi de puţină şansă, pentru că în celelalte campanii ne-a lipsit, dar, în principal, totul depinde de noi. Dacă suntem concentraţi şi dăm totul pe teren, sunt sigur că ne vom califica. Să fim o familie, cred că ăsta ar fi principalul nostru atu în această campanie”, a declarat Marin într-un interviu pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal.El se aşteaptă la meciuri de luptă în primele întâlniri din aceste preliminarii, cu Andorra şi Belarus.„Andorra, din ce informaţii am primit până acum, este o echipă foarte agresivă, mai ales când joacă acasă. Până acum aveau un teren sintetic şi era foarte greu, am văzut echipe foarte bune care s-au chinuit pe terenul lor. Mă aştept la două meciuri de luptă, cu foarte multă intensitate, agresivitate, iar noi, dacă vrem să scoatem rezultate pozitive, trebuie să ne ridicăm cel puţin la nivelul lor”, a afirmat Răzvan Marin.Mijlocaşul care evoluează în Serie A, la Empoli, mizează în acest preliminarii şi pe dorinţa tinerilor jucători de a se face remarcaţi.„Mă bucur că am multe selecţii la echipa naţională, este important pentru mine şi pentru mândria mea ca jucător, pentru că aceasta era visul meu de când eram mic, să îmbrac tricoul echipei naţionale. Suntem pregătiţi, suntem cu gândul la echipa naţională şi îmi doresc să facem o campanie foarte, foarte bună, iar la sfârşitul preliminariilor să fim calificaţi. Vreau şi eu să ajung la un turneu final de campionat european sau mondial, pentru că asta este dorinţa fiecărui jucător. Nu ştiu dacă va fi un avantaj sau nu faptul că avem un lot tânăr. Pentru mine ar fi un avantaj, pentru că cei tineri îşi doresc să arate ceea ce pot şi pot aduce un plus echipei naţionale. Poate vin cu ambiţie în plus, dar în acelaşi timp poate fi şi un dezavantaj, din punctul de vedere al experienţei. Poate şi una şi alta, este greu de spus”, a adăugat jucătorul român.