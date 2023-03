Agentul lui Ionuț Radu a anunțat ce se întâmplă cu românul în vară

Ionuț Radu (25 de ani) a fost împrumutat de Inter la Auxerre în iarnă și a devenit imediat titularul postului de portar al echipei franceze.Portarul român, integralist în cele două meciuri ale echipei naționale din această lună, 2-0 cu Andorra și 2-1 cu Belarus, a impresionat în Franța, însă nu este sigur că va continua la Auxerre.Oscar Damiani, agentul lui Ionuț Radu, a anunțat că portarul se va întoarce la Inter în vară, întrucât Auxerre nu are o opțiune de transfer definitiv.„Îşi demonstrează valoarea, are parte de toată încrederea clubului. Are un sezon bun, a făcut o alegere bună când s-a ivit oportunitatea de la Auxerre. Va reveni la Inter în vară, apoi vedem”, a spus Oscar Damiani, pentru Tuttomercatoweb.Absența unei opțiuni de transfer definitiv din contractul încheiat de Inter și Auxerre nu înseamnă că francezii nu îl pot cumpăra pe Ionuț Radu. Totul depinde, însă, de situația sportivă a francezilor.