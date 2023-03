Victorie lejeră pentru România în faţa reprezentativei din Belarus. Obiectiv îndeplinit de "tricolori"

Aproximativ 30.000 de oameni au mers, marţi seară, pe Arena Naţională pentru a susţine echipa naţională a României în partida cu reprezentativa din Belarus, în cel de-al doilea meci al preliminariilor Campionatului European din 2024 care va avea loc în Germania.„Tricolorii” au tranşatat repede ecuaţia rezultatului după ce Nicolae Stanciu a înscris elegant, iar fundaşul Andrei Burcă a marcat după o intrare la sacrificiu.Bieloruşii au redus din diferenţă pe finalul partidei, iar elevii lui Edi Iordănescu au tremurat puţin până la fluierul de final.„Sperăm să venim la următoarea convocare mai ambițioși. În România nimeni nu are încredere în noi. Trebuie să le arătăm că greșesc. Nu e presiune, noi venim să jucăm aici pentru țară. Nu venim să facem act de prezență. Ne bucurăm că am câștigat acest meci, chiar dacă repriza a doua a fost foarte slabă. Important e că am reușit să câștigăm. Dacă făceam 3-0, era meciul gata. Ne-am retras un pic, am făcut 2-0 și am crezut că este meciul gata. Important e că am luat șase puncte. Sunt mulțumit că am luat șase puncte. Le mulțumim suporterilor că au fost alături de noi. Sperăm să jucăm mult mai bine pe viitor”, a declarat golgheterul celor de la FC Farul Constanţa, Denis Alibec.Marcatorul primului gol, Nicolae Stanciu, s-a declarat extrem de fericit după ce România a reuşit să câştige maximum de puncte din dubla cu Andorra şi Belarus.„Nu are rost să vorbim acum despre ce s-a întâmplat pentru că e la cald. Suntem calmi, să spun aşa, pentru că ne-am îndeplinit obiectivul pentru această lună, şi anume șase puncte. Asta e cel mai important. Acum nu vreau decât să-mi felicit colegii, suporterii care au fost senzaţionali.De foarte mult timp nu am mai început o campanie cu două victorii, asta ne dă încredere. Până în iunie mai e ceva timp şi avem timp să ne liniştim, stafful să analizeze cele două meciuri şi să vadă unde am avut probleme, ce am făcut bine şi la ce mai avem de lucrat. Nu ştiu dacă a fost o relaxare. La fel ca şi în Andorra, am mai avut oportunităţi de a marca, dar nu a fost să fie. Până la urmă, e bine când câştigi. Nu o să mai ştie nimeni, dacă vom ajunge la EURO, dacă am câştigat chinuit cum aţi zis voi. Deşi nu a fost chinuit. Ei au ajuns după 70 de minute la poartă. Importante sunt cele trei puncte şi cu asta trebuie să plecăm de aici. Să fim încrezători şi cu o stare pozitivă”, a spus Stanciu.În celelalte partide din grupa României, Elveţia a demolat-o pe Israel cu 3-0, nelăsându-i nicio speranţă că ar putea pune vreun fel de problemă.Surpriza serii a produs-o Andorra, care a remizat, scor 1-1, pe teren propriu cu reprezentativa din Kosovo.Elveţia este pe primul loc în grupă, cu șase puncte, la egalitate cu România dar cu un golaveraj superior. Pe locul al treilea este Kosovo, cu două puncte, urmată de Andorra şi Israel, fiecare cu câte un punct. „Lanterna roşie” este Belarus, cu zero puncte.România va juca următorul meci pe 16 iunie, în deplasare cu Kosovo.