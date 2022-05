Fotbal / Cei opt jucători ai Farului au ajuns în cantonamentul naţionalei U19, la Miercurea Ciuc

Naționala de fotbal juniori U19 a României efectuează, în perioada 27 mai - 3 iunie, la Miercurea Ciuc, primul stagiu de pregătire înainte de EURO 2021 din Slovacia.La antrenamentul de luni, 30 mai, dimineaţă, tricolorii au parcurs, sub supravegherea și coordonarea membrilor staff-ului, un circuit de exerciții în sala de forță din cadrul stadionului, iar după-amiază, urmează să întâlnească formația U19 a celor de la Sepsi OSK, în primul meci de verificare din acest stagiu de pregătire.Duminică, au sosit în cantonamentul de la Miercurea Ciuc cei opt jucători convocați de la Farul Constanța: Gabriel Dănuleasă, Dan Sîrbu, Nicolas Popescu, Ștefan Bodișteanu, Eduard Radaslavescu, Răzvan Tănasă, Enes Sali și Luca Andronache.Ultimul jucător rămas de venit, portarul Robert Popa, se va alătura lotului în stagiul de pregătire de la Buftea.Naționala Under 19 s-a reunit, miercuri, 25 mai, la București, pentru primul stagiu de pregătire înaintea turneului final de Campionat European.Tricolorii vor efectua două stagii de pregătire, la Miercurea Ciuc, în perioada 27 mai - 3 iunie, și la Centrul Național de Fotbal Buftea, în perioada 6 - 15 iunie. Plecarea către Slovacia este programată pentru data de 15 iunie.Campionatul European U19 are loc în perioada 18 iunie - 1 iulie.Selecționerul Adrian Văsâi a convocat un lot preliminar de 27 de jucători, urmând ca, la finalul primului stagiu de pregătire, să fie definitivat lotul final de 20 de jucători ce vor face deplasarea în Slovacia.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro