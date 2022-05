Fotbal / Încep înscrierile pentru Youth Council, ediția 2022

Programul dedicat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani, cu un interes în zonele de fotbal, business și comunitate, revine în acest an în format fizic. Ediția Youth Council din acest an se va desfășura la Centrul Național de Fotbal Buftea, în perioada 24-26 mai, iar tema centrală va fi Returning to football, informează Federaţia Română de Fotbal.În cele trei zile, participanții la Youth Council vor învăța despre organizarea de evenimente sportive, importanța fotbalului ca fenomen social și puterea comunității, prezentate de speakeri români și din afară, conectați la realitatea fotbalistică de astăzi. De asemenea, aceștia vor lucra în echipe pentru a răspunde la provocările oferite de organizatori.Perioada de înscriere va fi deschisă până pe 18 mai, urmând ca, pe 20 mai, aplicanții să afle rezultatul selecției.Lansat în 2017, Youth Council își propune să devină unul dintre cele mai importante programe de leadership sportiv pentru tineri din Europa și din lume. Misiunea programului este de a se implica activ în educația profesioniștilor din fotbal cu scopul de a forma o comunitate de lideri care produc schimbări pozitive în sportul românesc.În cele cinci ediții, aproape 400 de participanți au interacționat cu personalități din lumea sportului și au contribuit la dezvoltarea comunității sportive prin idei și proiecte de echipă.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro