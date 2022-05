Fotbal / Naţionala U21 a României, două meciuri de pregătire, luna viitoare, cu Georgia și Slovacia

Naţionala de fotbal U21 a României va disputa, luna viitoare, două jocuri de pregătire, ambele în deplasare, cu Georgia și cu Slovacia.Cu aproape un an înainte de EURO 2023, selecţionata pregătită de Florin Bratu continuă pregătirea pentru turneul final, găzduit de România și Georgia.Calificată deja la EURO 2023 din postura de țară gazdă, România U21 dispută meciuri amicale pe perioada preliminariilor, informează Federaţia Română de Fotbal.Astfel, tricolorii Under 21 au programate două dueluri în luna iunie, după următorul program:3 iunie: Georgia - România7 iunie: Slovacia - RomâniaCa și România, Georgia este și ea direct calificată la EURO din postura de țară gazdă. În schimb, după suspendarea Rusiei, Slovacia ocupă locul doi în Grupa C, la şase puncte în spatele Spaniei, având patru victorii și trei înfrângeri în preliminariile pentru EURO 2023.Ambele meciuri vor fi transmise în direct de TVR 1.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro