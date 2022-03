Fotbal / Președintele FRF a semnat petiția pentru protecția europeană împotriva agresiunilor de tip Super Ligă

La inițiativa mai multor organizații europene, a fost înregistrată la Comisia Europeană petiția „Câștigă pe teren (Win it on the pitch)!”, pentru protecția cluburilor și a competițiilor europene.Pentru a intra în circuitul transformării în lege europeană, petiția trebuie semnată de un milion de cetățeni ai UE. Președintele FRF, Răzvan Burleanu, împreună cu membrii conducerii FRF, a semnat această petiție și recomandă promovarea ei, fiind o acțiune de susținere a familiei fotbalului în fața unor agresiuni de tip Super Liga, informează Federaţia Română de Fotbal.În principal, petiția recomandă legiferarea modelului de sport în Europa bazat pe valori, solidaritate, durabilitate și competiții deschise. Apelul petiției este: „Protejați cluburile, comunitățile și competițiile!”.Modelul european de sport se bazează pe principii populare precum meritul sportiv, promovarea și retrogradarea, calificarea la nivel european în urma succesului obținut la nivel național și solidaritatea financiară. Acest model și principiile sale trebuie să fie mai bine protejate la nivelul UE, pentru a preveni orice tentative de scindare de tipul Super Ligii și pentru a proteja cluburile, comunitățile și competițiile de prospectări corporatiste și financiare ostile și imprudente derulate în sportul european de către organizații private și fonduri suverane de investiții.Petiția formulează următoarele cereri:Solicităm Consiliului să adopte o Recomandare care să conțină un cadru și orientări UE pentru acțiunile statelor membre, astfel încât:Să se protejeze modelul fotbalului în EuropaSă se recunoască valoarea socială a sportului în societatea europeanăSă se recunoască natura specifică a sportului în normele UE în materie de concurențăSă se consolideze viziunea și politica pe termen lung a UE privind viitorul și guvernanța sportului european.În argumentația petiției se precizează:„Proiectul Super Ligii a fost un fiasco și a dovedit că sportul european se află pe marginea prăpastiei. Gestionate greșit timp de decenii, numeroase cluburi și competiții au devenit vulnerabile la achiziții agresive de către persoane și grupuri care nu vor decât să facă bani. Ajunge!Sportul este un bun social public, care aparține tuturor, nu doar bogaților și elitelor. Mai mult ca niciodată, este crucial ca instituțiile Uniunii Europene, statele membre și politicienii să acționeze alături de fani și de cetățenii interesați pentru a proteja fotbalul și alte sporturi pe întregul continent”.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro