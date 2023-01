Handbal / Valentin Ghionea a preluat funcţia de coordonator al loturilor naţionale de juniori şi tineret ale României

Internaţionalul român Valentin Ghionea (38 de ani), care încă mai joacă la CS Dinamo Bucureşti, echipă cu care are şanse mari să se califice în fazele superioare ale Ligii Campionilor, a fost numit în funcţia de coordonator al loturilor naţionale de juniori şi tineret ale României.„Am foarte mare încredere în Vali Ghionea şi cred că vom face lucruri bune împreună. El cunoaşte foarte bine handbalul mondial şi european, cunoaşte foarte bine modelul introdus de Xavier Pascual la Dinamo şi în cadrul echipei naţionale. Va fi liantul dintre prima reprezentativă şi celelalte echipe naţionale.El vine să ne ajute datorită pasiunii şi dragostei pe care o are faţă de handbal. Ca funcţie, va fi încadrat ca un coordonator al loturilor naţionale de juniori şi tineret la masculin şi poate ulterior şi la feminin. Pentru început va fi doar pe partea masculină a loturilor naţionale, unde deja a început să transmită din cunoştinţele lui”, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, preşedintele Federaţiei Română de Handbal, Constantin Din.„Mulţumesc conducerii federaţiei pentru această ofertă, e un semn al aprecierii pentru toată cariera mea şi pentru ce am făcut eu pentru handbalul românesc.Sper să reuşim să ducem la cale un proiect pe care îl pregătim pentru a putea progresa cu echipele naţionale. Dorim să facem asta cât mai repede pentru că suntem presaţi de timp, de rezultate”, a spus, la rândul său, Vali Ghionea.Foto: Facebook / Ghionea Valentin's Handball Camp