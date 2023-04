Ianis Hagi se chinuie să revină pe teren după accidentarea urâtă pe care a suferit-o

Ianis Hagi muncește din greu să revină la forma extraordinară de dinainte de accidentarea ce l-a scos din circuit un an de zile.Aflat pe val și la Glasgow Rangers, și la naționala de seniori a României, Ianis Hagi a primit o lovitură teribilă în startul lui 2022. La un banal meci de Cupa Scoției, cu Stirling Albion, talentatul mijlocaș a suferit o ruptură a ligamentelor genunchiului drept!Chiar dacă intervenția chirurgicală la care a fost supus imediat a fost reușită, iar Ianis a urmat îndeaproape programul de recuperare prescris de medici, perioada de absență s-a prelungit la un an. După exact 12 luni și o săptămână, Hagi jr. a revenit pe gazon într-o partidă oficială, Rangers - St. Johnstone 2-0.Atunci a început, de fapt, cel mai greu meci din carieră. Meciul la finalul căruia fotbalistul crescut la malul mării, în prolifica Academie a tatălui său, să fie din nou omul determinant în echipele pentru care evoluează, de club ori reprezentative.Până atunci, Ianis demonstrează că a avut ce învăța și din acest necaz: „Fiecare zi în care mă simt sănătos e una în care sunt fericit. A fost un an dificil. Acum doar acumulez minute, sper să fie din ce în ce mai multe pe măsură ce se strâng meciurile. Sunt nerăbdător și concentrat să fac tot ceea ce îmi stă în putință pentru a mă întoarce la nivelul la care am fost, ba chiar și mai mult de atât”, a declarat Ianis Hagi.