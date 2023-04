Dan Petrescu a ajuns la 700 de meciuri din postura de antrenor

CFR Cluj a condus în Bănie, dar a terminat la egalitate partida cu Universitatea Craiova, scor 1-1. La final, Dan Petrescu (55 de ani), antrenorul campioanei, a reclamat arbitrajul, dar a vorbit și despre o bornă importantă pe care a atins-o în cariera sa.„Trăiesc la maximum fiecare meci. Azi am făcut 700 de meciuri, îmi doream să fie o victorie. Nu știu ce antrenor o să mai facă pe aici 700 de meciuri din România. Eu am făcut 700 de meciuri în toată lumea, nu doar în România. Și mai sunt, cred, vreo 300 de amicale, am ajuns la 1000, deci e normal să fie stres și nervi pentru că sunt foarte multe meciuri adunate în carieră”, a spus Petrescu.