Juniorii U15 ai Farului, în "careul de aşi" al Ligii Elitelor

Echipa de fotbal juniori Farul U15 a câştigat primele două partide din cadrul turneului semifinal 1 al Ligii Elitelor U15 (5-0 cu FC Bacău U15 şi 2-0 cu Kids Tâmpa Braşov U15), desfăşurat la Ovidiu, şi şi-a asigurat astfel calificarea în „careul de aşi” al competiţiei, chiar dacă mai are de disputat un meci.În victoria cu formaţia de sub Tâmpa, golurile Farului U15 au fost marcate de Eric Somandru (min. 35+1) şi Cristian Sima (min. 45).Farul U15 (antrenor Liviu Ştefan): Maer, Munteanu, Podoleanu, Căldăraru (min. 39, Dumitra), Rîpeanu, Sima, Nechifor, Birbic (min. 59, Popeşteanu), Doicaru (min. 51, Avrămescu), Somandru (min. 59, Manea), Berchez (min. 51, Pătru).Farul U15 mai are de jucat un meci cu FCSB U15, programat marţi, 10 mai, de la ora 13.00, formaţia bucureşteană fiind la rându-i deja calificată în semifinalele Ligii Elitelor.XXXLa Craiova, s-a disputat manşa tur a semifinalei Ligii Elitelor U17 (jucători născuţi după 1 ianuarie 2005), care le-a opus pe Universitatea U17 şi Farul U17 (antrenori Ionuţ Mihu, Cristian Şchiopu).Partida a fost extrem de disputată şi s-a încheiat cu succesul la limită al gazdelor, scor 3-2, după ce, la pauză, oltenii aveau un avans de trei goluri! În partea a doua a jocului, constănţenii au redus din diferenţă, prin golurile marcate de Luca Banu (min. 70) şi Alin Cocoş (min. 71), şi chiar ar fi putut smulge o remiză, însă Aioanei şi Mazilu au irosit ocazii uriaşe în prelungiri.Meciul retur este programat duminică, 15 mai, de la ora 12.00, în Complexul Academiei Hagi de la Ovidiu.În cealaltă semifinală, manşa tur: Sport Team Bucureşti U17 - Universitatea Cluj U17 0-2.XXXŞi Farul U19 a fost învinsă la limită, scor 2-3, de AFK Csikszereda U19, într-o partidă disputată la Miercurea Ciuc, contând pentru prima manşă a semifinalei Ligii Elitelor U19 (jucători născuţi după 1 ianuarie 2003).Formaţia antrenată de Nicolae Roşca şi Dan Ochia a condus la pauză cu 1-0, însă gazdele au întors soarta jocului în repriza a doua. Partida s-ar fi putut, totuşi, încheia la egalitate, însă Bodişteanu a ratat un penalty, în minutul 89.Meciul retur este programat sâmbătă, 14 mai, de la ora 12.00, în Complexul Academiei Hagi de la Ovidiu.În cealaltă semifinală, manşa tur: Dinamo Bucureşti U19 - U Cluj U19 2-1.Foto: academiahagi.ro