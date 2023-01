Ministerul Sportului împarte banii pentru federaţii. Un nou sistem de acordare a finanţărilor

„Finanţarea federaţiilor, de către Ministerul Sportului, are în centrul său performanţa şi o direcţie de dezvoltare pe termen lung. Am văzut anul trecut rezultate frumoase, obţinute nu doar de una, ci de mai multe federaţii, iar pentru o alocare cât mai echitabilă şi mai eficientă a bugetelor pentru noul an, au fost luaţi în calcul mai mulţi indicatori, printre care şi ponderea rezultatelor dintr-un sport raportat la total. La calcularea punctajelor finale ale federaţiilor sportive naţionale care administrează sporturi olimpice prioritare (individual) s-a ţinut cont de următoarele: 50% din total puncte - criterii de finanţare (13 criterii conform metodologiei, fiecare criteriu cu o anumită pondere în calculul final); 50% din total puncte - medaliile obţinute la Campionatele Mondiale, Europene, Cupe Mondiale şi Europene (fiecare medalie, cu un anumit punctaj). La fel ca anul trecut, finanţarea a fost stabilită pentru a menţine evoluţiile bune, dar în acelaşi timp pentru a suplimenta sprijinul acolo unde au apărut noi nevoi, acolo unde au existat creşteri exponenţiale la nivelul rezultatelor”, a transmis ministrul Sportului, Carol Eduard Novak.





Federaţiile de canotaj, baschet şi nataţie vor primi, în anul 2023, cele mai mari finanţări iniţiale de la bugetul de stat dintre asociaţiile sportive naţionale, dar primele două dintre ele au bugete mai mici decât în 2022, conform propunerilor Ministerului Sportului. Suma totală din bugetul Ministerului Sportului pe anul 2023, alocată finanţării federaţiilor sportive din Grupa 1 este de 103.341.963 lei.Ministerul Sportului a schimbat din nou sistemul de acordare a finanţărilor, prioritizând şi împărţind federaţiile cu performanţe la competiţiile internaţionale majore. Astfel, în Grupa 1 au fost incluse federaţiile sporturilor individuale olimpice prioritare şi federaţiile sporturilor olimpice prioritare pe echipe.Federaţia Română de Canotaj a primit 14.000.291 lei, faţă de 14.550.000 lei în 2022, în scădere, chiar dacă rezultatele canotorilor români obţinute în 2022 au fost cele mai bune înregistrate în istoria federaţiei, cu 39 de medalii câştigate la competiţiile internaţionale majore.Federaţia Română de Baschet va beneficia de 6,8 milioane lei de la bugetul de stat, cu 200.000 lei mai puţin faţă de anul trecut.Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern, a treia în ordinea sumelor alocate, ca urmare a rezultatelor obţinute în principal de David Popovici în 2022, a primit 6.485.117 lei, faţă de 5,8 milioane lei în anul precedent.La capitolul finanţări mai mari comparativ cu anul precedent, Federaţia Română de Gimnastică a înregistrat cea mai mare creştere, cu plus 1,35 milioane lei (6.200.150 lei în total).