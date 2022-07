Nataţie, CE-juniori / Vlad Stancu, medaliat cu argint la 800 m liber. „M-am recuperat prin foarte mult antrenament”

Înotătorul român Vlad Stancu, medaliat cu argint în proba de 800 m liber din cadrul Campionatelor Europene pentru juniori de la Otopeni, a acuzat oboseala după cele două curse de la 1.500 m liber, în care a cucerit medalia de aur, în atacul final pentru podium.„A fost o cursă foarte grea, pentru că eu am înotat de două ori la 1.500 m, iar italianul nu a înotat deloc. Am reuşit să bat recordul de la 19 ani şi nu am altceva să spun decât că iubesc publicul şi îi iubesc pe cei de acasă. M-am recuperat prin foarte mult antrenament, dedicaţie şi iubire a acestui sport”, a declarat Vlad Stancu.Este a treia medalie pentru Stancu, cronometrat cu 7 min, 54 sec, 02/100, după cele de aur de la 1.500 m liber şi ştafeta de 4x100 m liber băieţi.Medalia de aur la 800 m liber a fost cucerită de italianul Lorenzo Galossi (7 min, 52 sec, 04/100), în timp ce bronzul i-a revenit polonezului Krzysztof Chmielevski (7 min, 56 sec, 81/100).Foto: Facebook / Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern