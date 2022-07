Constănţeanul Patrick Dinu, cursă fantastică pentru aurul ştafetei 4x100 m liber a României

Performanţă de excepţie pentru înotătorul constănţean Patrick Dinu, de la CS Farul, care, alături de ceilalţi componenţi ai ştafetei 4x100 m liber a României - David Popovici, Vlad Stancu şi Ştefan Cozma - a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene rezervate juniorilor, competiţie care se desfăşoară, în această perioadă, la Otopeni.Această primă medalie a delegaţiei tricolore a venit la capătul unui duel spectaculos în finală, cu ştafeta Marii Britanii, clasată pe locul doi.David Popovici, dublu campion mondial de seniori la CM de la Budapesta, a fost în primul schimb şi a terminat pe primul loc, dar britanicii au trecut la cârmă la 200 şi 300 m. Soarta titlului s-a decis la ultimul schimb, în care Patrick Sebastian Dinu a reuşit o cursă fantastică de recuperare şi a dus România pe primul loc, cu timpul de 3 minute, 18 secunde, 93/100. Podiumul a fost completat de Marea Britanie (3 minute, 19 secunde, 01/100) şi de Italia (3 minute, 19 secunde, 42/100).„Atmosfera a fost extraordinară, nu s-a comparat cu niciun concurs la care am participat până acum”, a declarat Patrick Dinu, înotător antrenat de Răzvan Florea, medaliat la rându-i cu bronz la JO de la Atena 2004.„A fost o strategie foarte bună, mă bucur că împreună am avut puterea să ne sincronizăm şi să ne coordonăm atât de bine. Am muncit mult, suntem buni şi facem o echipă super bună. Mai avem şase zile de competiţie şi nu ne oprim aici”, a adăugat David Popovici.În finala de la 4x100 m liber fete, ştafeta României, pentru care au înotat Bianca Costea, Irina Ana Preda, Anastasia Bako şi Aimee Rebecca Diaconescu, s-a clasat pe locul cinci, pe podium urcând, în ordine, ştafetele Italiei, Franţei şi Germaniei.XXXÎnotătorii români continuă cursele pentru medalii şi în alte probe. David Popovici şi-a respectat statutul, şi-a conservat şi forţele şi s-a calificat, cu al doilea timp, în finala probei de 200 m liber. El a câştigat a doua semifinală, însă italianul Lorenzo Galossi, care s-a impus în prima semifinală, a avut un timp mai bun.La 50 m spate fete, Rebecca Aimee Diaconescu a ocupat locul al patrulea în a doua semifinală şi a prins ultimul loc în finală, obiectiv ratat, din păcate, de o altă româncă, Aissia Claudia Prisecariu.La 100 m fluture feminin, Eva Maria Paraschiv, de la Atena Sport Club Constanţa, a înotat în prima serie, a terminat cele două lungimi de bazin cu timpul de 1 minute, 02 secunde, 01/100 şi este a doua rezervă pentru semifinale.Bianca Costea şi Anastasia Bako au obţinut şi ele „biletele” pentru semifinale la 50 m liber. Bianca a terminat lungimea de bazin cu timpul de 25.89 secunde, a opta performanţă din serii, în timp ce Anastasia a înotat cei 50 de metri în 26.49 secunde.Iar ştafeta combinată de 4x100 m liber a României s-a calificat în finală, echipa formată din David Popovici, Ştefan Cozma, Anastasia Bako şi Irina Preda încheind cursa din serii cu timpul de 3 minute, 36 secunde, 14/100.Foto: Facebook / Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern