Nicolae Stanciu, discurs de campion: „Criticaţi-ne, dar nu ne mai jigniţi!”

Echipa naţională de fotbal a României a dat toate calculele peste cap în primul meci de la Campionatul European din Germania. „Tricolorii” s-au impus cu 3-0 în faţa Ucrainei, după reuşitele lui Nicolae Stanciu, Răzvan Marin şi Denis Drăguş.La finalul meciului, căpitanul României, Nicolae Stanciu, a ţinut un monolog dur la conferinţa de presă în care s-a descătuşat. Stanciu le-a cerut jurnaliştilor să nu îi mai jignească pe fotbaliştii echipei naţionale şi a avut acelaşi mesaj şi pentru miile de suporteri care au huiduit şi au înjurat după cele două meciuri amicale cu Bulgaria şi Liechtenstein.„Îmi cer scuze dacă v-am jignit vreodată pe voi, cei din presă! Le cer scuze și celor două-trei mii de fani care ne-au huiduit și au plecat de la meciul cu Bulgaria! Nu sunt deloc ironic. Sunt scuze sincere. Ceea ce vă rog eu, ca și căpitan al echipei, indiferent de ceea ce se va întâmpla la meciul următor și la EURO, indiferent dacă veți scrie sau vorbi de bine sau de rău, vă rog să rămână totul la critică! Pentru că în doi ani ațidus-o la un alt nivel. Și n-am zis niciodată nimic. Ați jignit colegi de-ai mei, pe mine, chiar acum câteva zile, înainte de EURO. Nu avem nicio problemă cu critica, să ziceți că eu sunt slab, că ăla e slab, că celălalt. Dar nu jigniți! Ceea ce i-ați făcut lui George Puşcaş în ultimul an și jumătate, este josnic. Pot să accept, sunt cel mai slab număr 10, n-am nicio problemă, dar nu mai jigniţi. Visul meu de mic a fost să ajung la națională. Și eu, ca și voi, am trecut prin multe. Încercăm să ne facem treaba cât mai bine. Criticați, cât vreți, dar nu ne mai jigniți! Citiți articolele pe care le-ați scris. Nu poți, dacă ai suflet în tine, să scrii asemenea cuvinte despre un jucător sau altul”, a declarat Stanciu, la conferință.Nicolae Stanciu a părăsit sala în aplauzele jurnaliștilor români, iar el, la rândul său, a aplaudat în direcția lor. La rândul său, selecționerul Edi Iordănescu a avut o reacție senzațională după debutul „tricolorilor” la EURO 2024, România – Ucraina 3-0 și a dat o denumire actualei generații.„Îi felicit pe băieți. Au fost fabuloși. Din prima clipă în care am venit la națională, am avut trăiri și momente grele. Respectul meu pentru opinia publică a fost total. Mai sunt meciuri, despre care poate reușim să povestim după ce ne întoarcem de la EURO, sper cât mai târziu.Referitor la această generație, aș vrea să vă rog să nu o numiți în niciun fel. Este generația de suflet. Echipa care a pus cel mai mult suflet în tot ce a făcut. Știu multe din trecut. Și în trecut s-a pus, dar ca acum nu a mai fost. Trebuie să fie și generația de suflet a românilor, să învețe să-i iubească pe jucători și să fie alături de ei. Băieții au alergat până au căzut din picioare. Au dovedit un efort fantastic, alături de talent. Au dat tot ce au avut mai bun, meritul lor este total. Sunt recunoscător și mândru de ei”, a spus selecționerul.România este pe primul loc în grupa E, cu 3 puncte, la egalitate cu Slovacia, care a învins Belgia cu 1-0, însă care are un golaveraj inferior. Următorul meci al echipei naţionale a României la EURO 2024 se va disputa sâmbătă, cu începere de la ora 22:00, la Koln.