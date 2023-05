O nouă etapă încrâncenată urmează în Liga a 4-a din judeţul Constanţa

Urmează o nouă etapă interesantă în fotbalul judeţean din Constanţa, mai exact în Liga a Patra. Vorbim despre etapa cu numărul 31 care va avea loc sâmbătă, 13 mai. Capul de afiş în reprezintă meciul dintre Axiopolis Cernavodă şi Sparta Techirghiol, primele două echipe clasate în campionat.Echipa antrenată de Petre Grigoraş se află pe primul loc, cu 87 de puncte, în timp ce Sparta Techirghiol este pe poziţia a doua, cu 80 de puncte.Ambele formaţii au făcut spectacol în etapa trecută. Axiopolis a învins cu 8-1 pe terenul celor de la CSO Ovidiu, în timp ce Sparta Techirghiol s-a distrat pe teren propriu cu As Şoimii Topraisar, câştigând cu 8-2.Victoria Cumpăna va primi vizita celor de la Farul Tuzla. Cumpănenii vin după o înfrângere, scor 2-5 pe teren propriu în faţa formaţiei CS Medgidia, iar Farul Tuzla a pierdut şi ea pe terenul celor de la CSO Murfatlar, scor 0-3.CS Agigea şi Viitorul Pecineaga vor sta faţă în faţă în această etapă. Gazdele de la Agigea au remizat etapa trecută, scor 1-1 cu CS Viitorul Hârşova, în timp ce Viitorul Pecineaga a câştigat cu 3-2 meciul cu CSC Mihail Kogălniceanu.Alte două partide interesante din această rundă sunt AS Şoimii Topraisar-CS Viitorul Hârşova şi CS Mihail Kogălniceanu-Ştiinţa ACALAB Poarta Albă.AS Portul Constanţa va primi vizita celor de la CSO Murfatlar. Portuarii nu au disputat meciul din etapa trecută cu CS Lumina.Între CS Năvodari şi CSO Ovidiu au ieşit întotdeauna meciuri frumoase şi cu siguranţă aşa va fi şi de această dată. Cele două formaţii se vor întâlni pe stadionul „Flacăra” din Năvodari, iar spectatorii sunt aşteptaţi în număr cât mai mare.CS Medgidia porneşte favorită înaintea meciului cu CS Poseidon Limanu. Medgidienii au un moral bun, dar şi Poseidon Limanu vine după un egal, scor 2-2, la Năvodari care îi dă încredere.AS Viitorul 20 Cobadin va primi vizita celor de la CS Lumina. Echipa din Cobadin a câştigat în ultima etapă, scor 4-1 pe terenul „lanternei roşii” Ştiinţa ACALAB Poarta Albă, după un joc bun. Aşa cum aminteam mai sus, CS Lumina nu a jucat runda trecută, astfel că oaspeţii celor de la Cobadin ar trebui să fie mai odihniţi.Situaţia în clasament este una destul de interesantă. Dacă Axiopolis Cernavodă se pare că va încheia sezonul pe primul loc, Sparta Techirghiol este pe locul al doilea, în timp ce poziţia a treia o ocupă CS Medgidia.Ştiinţa ACALAB Poarta Albă este ca şi retrogradată, această echipă neavând nici un punct în 29 de meciuri jucate. Pe locurile 17 şi 16 se află As Şoimii Topraisar respectiv CSC Mihail Kogălniceanu iar pe locul 15 este Farul Tuzla.Meciurile din această sâmbătă se vor disputa cu începere de la ora 13:00, cu excepţia partidei dintre AS Viitorul 20 Cobadin-CS Lumina, care va avea loc de la ora 17:30.