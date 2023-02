Olimpism / Ministerul Sportului solicită CIO interzicerea sportivilor ruşi şi belaruşi la JO de la Paris 2024

România s-a alăturat demersului mai multor ţări care solicită Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) interzicerea sportivilor ruşi şi belaruşi la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.„România este parte a demersului lansat de mai multe ţări prin care se solicită Comitetului Olimpic Internaţional interzicerea sportivilor ruşi la Jocurile Olimpice 2024. În acord cu miniştrii din celelalte state, care au luat atitudine pe acest subiect, credem că nu este momentul să luăm în considerare deschiderea unei căi pentru atleţii ruşi şi belaruşi de a se întoarce la Jocurile Olimpice.Decizia a fost luată după o amplă analiză, în urma unui demers în care am implicat expertiză atât din ministerul nostru, cât şi de la Ministerul Afacerilor Externe, de unde am primit şi punctul lor de vedere. Drept urmare, condamnăm războiul de agresiune împotriva Ucrainei, precum şi sprijinul oferit în acest sens.Noi am trimis poziţiile noastre din timp, înainte de reuniunea din 10 februarie. Am solicitat şi ca România să fie parte din scrisoarea comună, care urmează să fie semnată de reprezentanţii statelor care susţin acest demers”, a transmis ministrul Sportului, Eduard Novak.