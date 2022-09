Olimpism / Răzvan Pîrcălabu, ales membru în Biroul Executiv al Federației Internaționale de Lupte

Președintele Federației Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu, membru în Comitetul Executiv al COSR, a fost ales membru în Biroul Executiv al Federației Internaționale de Lupte (UWW). La Congresul UWW de la Belgrad, în deschiderea Campionatelor Mondiale, acesta a obținut 79 de voturi și va reprezenta România în board-ul mondial pentru următorii şase ani, informează Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.Tot la Belgrad, într-o gală festivă, Gheorghe Berceanu, plecat dintre noi pe 30 august, a fost inclus post-mortem în Hall of Fame-ul luptelor mondiale. La ceremonie, premiul și diploma de membru au fost primite de Răzvan Pîrcălabu, președintele FR Lupte. Din România, doar Ștefan Rusu mai face parte din galeria selectă a luptătorilor incluși în UWW Hall of Fame.Gheorghe Berceanu a ajuns în vârful podiumului olimpic la München 1972, la 48 kg, apoi a luat argintul la Montreal 1976. Românul a câștigat titlul mondial în 1969 și 1970 și are și o medalie de argint la mondiale. În 1975, a fost de trei ori campion european.Foto: Facebook / Comitetul Olimpic şi Sportiv Român / Federaţia Română de Lupte / UWW