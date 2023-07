Ovidiu Hațegan a arbitrat primul meci la centru după infarctul suferit în urmă cu 16 luni

Universitatea Craiova a remizat cu Oţelul Galaţi, 0-0, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 2-a a Superligii. Partida a reprezentat revenirea la centrul terenului a arbitrului Ovidiu Hațegan, cel care în 2022 a suferit un infarct.Ovidiu Haţegan a arbitrat primul său meci în Superliga după 16 luni. Ultimul joc pe care l-a condus de la centru în campionat a fost la data de 2 martie 2022, FC Argeş – FCSB, 1-0.„O adevărată plăcere să vă văd la stadion. Am simțit căldura tuturor, a publicului, a oamenilor de sport, a celor două echipe. A fost un moment plăcut, după 16 luni. A fost un moment dificil din viața mea și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut cu bine. A fost o încercare, Dumnezeu mi-a dat un semn să stau mai aproape de familie, să iau o mică pauză. Atât domnul Vassaras, cât și FRF au fost alături de mine și am clădit totul în speranța de a reveni. Medicii mi-au dat acest imbold, ei mi-au spus că pot reveni, doar să-mi fac pașii așa cum trebuie. Nu m-am grăbit, nu mi-am asumat niciun risc. Sunt niște trăiri care nu pot fi reproduse în cuvinte. Consider că nu am pierdut ceva, ci că am câștigat ceva, dreptul de a avea o a doua viață. Mulți nu au această șansă, din păcate. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit”, a declarat Ovidiu Haţegan după meciul Universitatea Craiova – Oţelul Galaţi, 0-0, care imediat cum a încheiat interviul a fost îmbrăţişat de antrenorul echipei din Bănie, Eugen Neagoe, şi el victima unor probleme cardiace în trecut.