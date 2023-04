România, cu Sabrina Voinea în componenţă, merge la europenele din Antalya

Aşteptarea a luat sfârşit. Echipele naţionale de gimnastică ale României se pregătesc să meargă la Campionatul European de seniori care va avea loc în perioada 11-16 aprilie.Constanţa freamătă pentru că o are în fruntea echipei feminine pe Sabrina Voinea, fiica vicecampioanei olimpice Camelia Voinea.Sabrina merge în Turcia cu gândul să câştige cât mai multe medalii, ea fiind înscrisă la toate cele patru aparate. Sabrina va concura la sol, bârnă, sărituri şi paralele.În urma verificărilor și a criteriilor aprobate de Comitetul Executiv al FRG, vor face deplasarea Ana Maria Bărbosu, Sabrina Maneca Voinea, Amalia Ghigoarță, Lilia Cosman și Andreea Preda (pentru întrecerea feminină), Andrei Muntean, Gabriel Burtanete, Robert Burtanete, Răzvan Marc, Nicholas Țarcă și Roland Modoianu (la masculin).Echipa feminină este însoțită de antrenorii Gina Groza Gogean, Camelia Voinea, Corina Moroșan, Ramona Micu, Cătălin Meran și Patrick Kiens, iar cea masculină de Marius Berbecar, Remus Jivan și de Gerard Speerstra.Vor arbitra Angela Cacoveanu, Liliana Cosma, Sebastian Bratan și Nicușor Pascu.Echipa medicală este formată din Mihai Râșcu (medic), Lucian Nicolescu (preparator fizic), Răzvan Spirescu (maseur), Răzvan Marcu (kinetoterapeut).Gimnaștii, cu Viorel Lătărețu team manager, vor pleca pe 7 aprilie, iar gimnastele pe 8 aprilie.Ana Maria Bărbosu, Sabrina Maneca Voinea, Amalia Ghigoarță și Andreea Preda fac parte din programul „Țară, țară, vrem campioane!” coordonat de Mariana Bitang și de Octavian Bellu și finanțat de OMV Petrom.Obiectivul celor două echipe este calificarea la Campionatele Mondiale de la Antwerp (clasarea între primele 13 echipe), 1-2 finale și o medalie.Alexia Vănoagă şi Carmen Traicu, primite cu flori pe aeroportChiar din Antalya, locul unde va avea loc Campionatul European de Gimnastică, s-au întors recent junioarele României care au participat la Campionatul Mondial. Constănţeanca Alexia Vănoagă, vicecampioană mondială, s-a întors alături de antrenoarea sa, Carmen Traicu iar cele două au fost primite cu flori şi foarte multă căldură.Carmen Traicu a fost foarte emoţionată pentru eleva sa şi la finalul concursului s-a declarat mulţumită de tot ceea ce a realizat aceasta.„Concursul a fost unul greu. Noi am avut un obiectiv stabilit, dar în altă formulă. Calitatea acestui concurs a fost peste măsură, ne aşteptam să ne confruntăm cu alte gimnaste bune, însă unele chiar s-au autodepăşit. În ceea ce o priveşte pe Alexia, este o gimnastă cu potenţial care, cu siguranţă, va avea ceva de spus în acest sport pe viitor. Este un copil puternic, hotărât şi pasionat de ceea ce face. Rezultatul a fost oarecum neaşteptat. Noi ne luptam pentru un loc mai bun la echipe, dar acolo am ieşit pe 8. Am intrat apoi în luptă pentru un loc mai bun la individual compus şi am obţinut o finală la bârnă. Spre surprinderea noastră, a tuturor, acest copil a reuşit să facă o finală de zile mari, luptând pentru locul 2 alături de alte 7 gimnaste puternice”, a declarat pentru Cuget Liber Carmen Traicu.