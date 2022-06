Simona Halep, pusă pe fapte mari la Wimbledon. "Mă simt mai puternică!"

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep, care a suferit, luna trecută, un atac de panică în timpul meciului cu chinezoaica Qinwen Zheng, la Roland Garros, este convinsă că va şti cum să gestioneze un posibil astfel de moment în turneul de Grand Slam de la Wimbledon.„Sper să nu se mai întâmple, pentru că nu mi-a plăcut. A venit de nicăieri, în condiţiile în care mă aflam la conducerea meciului. Probabil doar presiunea turneului, faptul că m-am chinuit în ultimul an. Nu credeam că sunt suficient de puternică, probabil. O iau doar ca pe o experienţă şi ca pe o lecţie, aşa că data viitoare voi fi mai bine.Acum mă simt mai puternică şi simt că, dacă se va întâmpla din nou, voi şti cum să mă descurc”, a declarat, în cadrul conferinţei de presă de la Wimbledon, Simona Halep.Campioană pe iarba londoneză în 2019, constănţeanca revine cu gânduri mari în acţiune la All England Club. În 2020, turneul a fost anulat, din cauza pandemiei Covid-19, în 2021, o accidentare la gambă i-a anulat şansele de juca, iar anul acesta, are parte de un meci dificil la debut, programat marţi, 28 iunie, contra Karolinei Kuchova, cehoaica fiind sfert-finalistă în ultimele două ediţii.Luni, 27 iunie, a fost dat publicităţii şi clasamentul WTA, în care, faţă de săptămâna trecută, Simona Halep a urcat o poziţie, până pe locul 18.În Top 100 WTA se mai află patru românce: Sorana Cîrstea - locul 32 (staţionare), Irina Camelia Begu - locul 43 (staţionare), Elena Gabriela Ruse - locul 54 (în urcare o poziţie) şi Jaqueline Cristian - locul 70 (staţionare).Lidera ierarhiei mondiale este Iga Swiatek, poloneza fiind urmată, în ordine, de Ons Jabeur, tunisianca aflată la cea mai bună clasare din carieră, Anett Kontaveit (Estonia), Paula Badosa (Spania) şi Maria Sakkari (Grecia).La dublu, România are doar patru reprezentante în prima sută: Monica Niculescu - locul 42, Raluca Olaru - locul 54, Elena Gabriela Ruse - locul 59 şi Irina Bara - locul 60.XXXEdiţia din acest an a Campionatelor Naţionale de vară U10 a programat peste 150 de meciuri pe terenurile Centrului Naţional de Tenis al FRT din Bucureşti.În turneul de simplu al fetelor, titlul de campioană i-a revenit Sofiei Tutunaru, la finalul unui meci foarte disputat, 4-1, 2-4, 10-8, cu Natalia Dragomir. La masculin, s-a impus Nicholas Tănasă, care nu a pierdut mai mult de două game-uri în niciun meci. În finala jucată cu Patrick Dobrin, Nicholas s-a impus cu 4-1, 4-1.Foto: Facebook / Simona Halep