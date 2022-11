Tenis / Deşi suspendată provizoriu, Simona Halep se menţine pe locul 10 WTA

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep se menţine pe locul 10 în clasamentul WTA, ierarhie dată publicităţii luni, 21 noiembrie. Halep, care a acumulat 2.661 de puncte, este suspendată provizoriu, după ce a fost depistată pozitiv la testul antidoping efectuat la US Open.La simplu, România mai are alte trei reprezentante în Top 50: Irina Begu - 34, Sorana Cîrstea - 38 şi Ana Bogdan - 48, în timp ce Gabriela Ruse se apropie de prima sută (locul 103).Top 5 WTA la simplu1. Iga Swiatek (Polonia; 11.085 puncte)2. Ons Jabeur (Tunisia; 5.055 p)3. Jessica Pegula (SUA; 4.691 p)4. Caroline Garcia (Franţa; 4.375 p)5. Arina Sabalenka (Belarus; 3.925 p)La dublu, România are numai două jucătoare în Top 100: Monica Niculescu - 48 şi Gabriela Ruse - 92. Irina Bara a coborât un loc, de pe 111 pe 112, în ciuda titlului câştigat la Buenos Aires împreună cu Sara Errani.Foto: Facebook / Simona Halep