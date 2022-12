Tenis / George Cosac, despre procesul de doping al Simonei Halep: „Am ferma convingere că este curată”

Preşedintele interimar al Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, a declarat, miercuri, 14 decembrie, că se pare că lucrurile merg pe un făgaş bun în procesul de doping al jucătoarei constănţene de tenis Simona Halep, depistată pozitiv cu roxadustat la un control efectuat la US Open.„Se pare că lucrurile merg pe un făgaş bun. Eu am ferma convingere că va ieşi bine şi, mai mult decât atât, am ferma convingere că Simona este curată”, a afirmat Cosac, prezent la Adunarea Generală de Alegeri a Federaţiei Române de Tenis.Simona Halep a anunţat, pe 21 octombrie, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat.Foto: Facebook / Simona Halep