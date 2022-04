Titlurile de campioni ai României la şah-juniori, decernate la Eforie Nord

Timp de opt zile, nouă runde de şah clasic, peste 400 de copii talentaţi din întreaga ţară s-au întrecut, la Eforie Nord, în cea mai mare competiţie naţională dedicată celor mai mici practicanţi ai „sportului minţii”: Campionatele Naţionale de şah pentru copii şi juniori.Mare surpriză în deschiderea ediţiei de anul acesta a Naţionalelor de şah pentru copii şi juniori, prima mutare fiind realizată de managerul tehnic al Farului, Gheorghe Hagi.„Sunt sigur că de aici vor apărea următorii campioni ai României. De la minte pleacă totul, iar şahul te ajută, te modelează să fii cel mai bun”, le-a transmis Hagi celor peste 400 de copii care s-au întrecut în faţa tablei de joc pentru a obţine titlurile de campioni naţionali.Dintre constănţeni, cel mai bun rezultat l-a obţinut Henry Edward Tudor, de la Fianchetto Constanţa, care s-a clasat pe primul loc la categoria 12 ani, Open, şah rapid.Dintre campionii care şi-au primit medaliile la festivitatea de premiere de la Eforie Nord, îi mai amintim pe Samuel Ghimpu (ACS Vados Arad-Smart Galaţi), Denisa Bucur (CS Dinamo Bucureşti), Ionuţ Mihnea Ognean (CSS Târgu Mureş), Miruna Lehaci (CSM Iaşi 2020), Mihai Iulian Anghel (CSS Timişoara), Alexia Teodora Puia (CSM Bucureşti) sau Alessia Mihaela Ciolacu (Clubul Central de Şah Bucureşti).Dincolo de medaliile naţionale, laureaţii competiţiei de pe litoral mai au un motiv de bucurie: ei pot participa gratuit la Romanian Grand Prix - Super Chess Rapid.XXXPentru şahişti, urmează un nou turneu de anvergură: Romanian Grand Prix - Super Chess Rapid, programat pe 30 aprilie şi 1 mai, la Palatul Parlamentului din Bucureşti.Marele maestru georgian Baadur Jobava este favoritul numărul 1. El are în palmares trei titluri de campion naţional al Georgiei, iar în 2003, a câştigat Dubai Open cu şapte puncte din nouă. A concurat la Campionatul Mondial în 2004 şi la Cupa Mondială în 2005, 2009, 2011, 2013, 2017 şi 2021.Iar între 3 şi 15 mai, tot la Bucureşti, vor avea loc întrecerile Superbet Chess Classic Romania 2022.Ocupant al locului al treilea în GCT 2021 şi câştigător al etapei de la Bucureşti, Shakhriyar Mamedyarov revine în ţara noastră să îşi apere trofeul.Mamedyarov s-a născut în 1985, în Azerbaidjan. Tatăl său l-a învăţat şah, dar şi box. Are două surori mari maestre internaţionale. ELO-ul său este 2771, locul 10 mondial la şah clasic. A jucat până acum la nouă Olimpiade de şah.În 2003, a câştigat titlul de campion mondial sub 18 ani, iar în 2005, la sub 20 de ani. Cu naţionala Armeniei, a câştigat Europeanul pe echipe în 2009, 2013 şi 2017, iar în 2013 a devenit campion mondial la şah rapid.Foto: Facebook / Federaţia Română de Şah