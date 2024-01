Un suporter a intrat pe teren și l-a fugărit pe arbitru, după o decizie controversată

Incident șocant în timpul meciului Port Vale - Portsmouth, scor 0-1, disputat, sâmbătă, în League One, al treilea eșalon fotbalistic din Anglia, scrie stirileprotv.roUn suporter al echipei gazdă a trebuit să fie imobilizat de jucători şi de persoane din staff după ce l-a fugărit pe arbitru pe teren pentru a-i cere socoteală după o decizie controversată, informează News.ro, care citează Mirror.Incidentul a avut loc pe finalul jocului, la scurt timp după ce Craig Hicks a acordat un penalty pentru Portsmouth, care a fost transformat cu calm de Colby Bishop. Lovitura sa de pedeapsă s-a dovedit a fi decisivă, liderul League One obţinând victoria cu 1-0.În urma acestui incident, Port Vale a emis un comunicat: "Clubul de fotbal Port Vale condamnă acţiunile individului care a intrat pe terenul de joc în timpul meciului de astăzi cu Portsmouth. Vom colabora cu autorităţile relevante pentru a ne asigura că va fi toleranţă zero în tratarea acestui caz. Reamintim tuturor suporterilor că pătrunderea pe terenul de joc este o infracţiune penală".Foto: stirileprotv.ro