Victorie pentru Farul în amicalul cu Cerno More Varna. Alibec și Cojocaru au înscris pentru gazde

După o săptămână solicitantă, marcată de două antrenamente pe zi, Farul a jucat sâmbătă, la Baza Sportivă a Academiei Hagi, singurul meci de verificare din această etapă de pregătire.



Formaţia Farul Constanţa a învins, sâmbătă, cu scorul de 2-1, echipa bulgară Cerno More Varna, într-un meci amical. Golurile din această partidă au fost marcate de Denis Alibec și de Ionuț Cojocaru.



Pe parcursul meciului, Gheorghe Hagi a folosit toți jucătorii pe care i-a avut la dispoziție în cantonament.



Primul și singurul amical al băieților lui Gică Hagi în perioada de pregătire s-a disputat departe de privirile fanilor. Managerul tehnic al Farului a preferat să închidă porțile bazei sportive a Academiei Hagi de la Ovidiu la duelul cu bulgarii de la Cerno More Varna.



La partida cu echipa de pe locul 3 în Bulgaria, golurile au fost marcate de Cojocaru şi Alibec pentru Farul, respectiv Pacheco.



Aflată pe locul 12, la 7 puncte față de la play-off și la 2 puncte deasupra zonei barajului pentru menținerea în prima ligă, Farul Constanța joacă primul meci oficial din acest an pe 20 ianuarie, de la ora 17.00, pe teren propriu, împotriva celor de la UTA Arad, în etapa a 22-a din Superligă.