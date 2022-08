Volei / Sistem video-challenge la partidele din Final Four-ul Cupei României şi în Supercupă

În cadrul ultimei şedinţe a Consiliului Director al Federaţiei Române de Volei, a fost aprobată achiziționarea de către federație a unui sistem video-challenge. Acesta va fi folosit la meciurile de acasă ale echipelor naționale sau la turneele Final Four ale Cupei României sau Supercupei, informează Federaţia Română de Volei.În cadrul aceleiaşi reuniuni, a fost aprobat un nou format al Supercupei României. Astfel, la fiecare început de sezon, va fi organizat un turneu Final Four al Supercupei României, la care vor participa câștigătoarea și finalista Cupei României, precum și campioana și vicecampioana României din sezonul precedent. Dacă finalistele Cupei României se regăsesc între ocupantele primelor două poziții din campionat, atunci tabloul Final Four va fi completat de ocupantele locurilor trei, respectiv patru din precedentul sezon.Anul acesta, Supercupa României la volei masculin va avea loc în intervalul 26-28 septembrie, într-o locație ce urmează să fie anunțată, în timp ce, la feminin, urmează să fie stabilită perioada și locul.De asemenea, a mai fost aprobată fuziunea clubului Academia de Volei Tomis Constanța cu CSM Constanța, aceasta fiind de acum denumirea clubului de pe litoral.Foto: philstar.com