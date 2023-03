5 dintre cele mai atractive sloturi online în primăvara anului 2023

Primăvara lui 2023 va fi mai distractivă decât primăvara lui 2022! De ce? Iată numai un argument: în cazinourile online sunt mult mai multe jocuri de păcănele decât erau anul trecut pe vremea aceasta. Au ajuns și românii să aibă parte de peste 2600 de jocuri de păcănele pe un singur site și va fi interesant de văzut, la finalul anului, care slot casino va fi cel mai jucat.Deocamdată, știm ce păcănele online sunt la mare căutare în prezent și îți prezentăm cinci dintre ele:SWEET BONANZA„Bonanza” înseamnă belșug. Pe grila acestui joc se opresc fructe și bomboane cât să îndulcești o grădiniță întreagă. Bomboanele sunt simbolurile cele mai valoroase, iar dintre ele se remarcă acadeaua spiralată, de care se leagă un joc bonus trăit la intensitatea maximă. Dacă pe ecran cad patru acadele, atunci beneficiezi de zece rotiri gratuite. Diferența față de jocul de bază este că printre simboluri apar și bombe cu multiplicatori de până la 100x.Pictogramele care formează o combinație câștigătoare dispar, iar în locul lor cad altele, astfel că se poate să ai mai multe combinații pozitive în aceeași rundă.BIGGER BASS BONANZAÎncurajați de succesul avut de Big Bass Bonanza, cei de la Pragmatic Play au lansat Bigger Bass Bonanza. Ne-am uitat cu atenție la peștele din cârlig. Nu pare mai mare decât cel din jocul inițial, dar decorul este schimbat. Pescarul a trecut la nivelul următor. Nu mai stă pe o baltă, ci pescuiește în dreptul unei coaste cu palmieri și hoteluri luxoase.Principiul jocului este același: dacă pe grilă se opresc minim trei bibani, este inițiată o serie de rotiri gratuite în care primești valorile cash ale peștilor opriți pe ecran, cu condiția ca în aceeași rundă să fie pe role și minim un pescar. Cu cât miza rundei care a declanșat jocul bonus este mai mare, cu atât peștii sunt mai valoroși.DEAD OR ALIVE IIPrin intermediul acestui joc intri în atmosfera Vestului Sălbatic, caracterizată de pistoale, pălării de texan, cizme cu pinteni, sticle de whisky și insigne de șerif. Remarcabil este faptul că există cinci simboluri Wild, fiecare reprezentând o tipologie de personaj din vremurile amintite. Există și un simbol Scatter, având pictograma cu pistoalele încrucișate, care poate aduce un multiplicator de până la x2500.Dacă pe ecran apar minim trei simboluri Scatter, utilizatorul primește de 12 runde speciale în Old Saloon, High Noon Saloon sau Train Heist. Fiecare joc special are punctele lui de atracție, pe care te lăsăm să le descoperi singur.JOHN HUNTER AND THE QUEST FOR BERMUDA RICHESAventurierul John Hunter a plecat în căutarea comorilor dispărute în Triunghiul Bermudelor. În timpul jocului, el se află în dreapta grilei, cu un artefact de aur în mână, și urmărește ce simboluri vin pe role. Pe background este o cascadă, iar pictogramele plutesc pe apă. Ca și Sweet Bonanza, acest slot beneficiază de mod colapsabil, pictogramele câștigătoare fiind înlocuite de altele, în contul aceleiași mize.Minim trei Scatters (imaginea lui John Hunter) aduc 12 rotiri speciale în care este activă funcția Collect, grație căreia patru cufere se deschid și își dezvăluie comorile (bani, extra credit, multiplicator). De asemenea, poți declanșa „Wild-uri blestemate”.IRON BANKO banană cu ochelari de soare „tolănită” într-o scrumieră, o vază sub formă de diamant, din care par a ieși niște limbi de aur, un taur bancher și ghepard înarmat până în dinți sunt simbolurile non-conformiste ale acestui joc. Ghepardul este simbol Wild care poate apărea și stivuit.Jocul de bază are mai multe funcții speciale: Random bonus symbols (1-3 simboluri ale seifului apar pe role, mărind șansele de a obține rotiri gratuite), Random mystery symbols (toate simbolurile cu semnul întrebării se transformă în același simbol), Full reel Wilds (rolele 2-5 se pot transforma în role Wild).