Artista Georgia Holt, mama cântăreţei Cher, a murit la vârsta de 96 de ani

A fost tratată de medici şi externată după câteva zile, a anunţat Cher pe 9 septembrie.



Georgia Holt a fost cântăreaţă, textieră, actriţă şi model, devenind cunoscută la nivel internaţional datorită rolurilor interpretate în serialele TV „The Adventures of Ozzie and Harriet”, „I Love Lucy” şi „Jane Wyman Presents the Fireside Theater”. A jucat şi în câteva filme, precum „A Life of Her Own”, „Watch the Birdie”, „Grounds for Marriage” şi „Father's Little Dividend”.



În anii 1980, a înregistrat albumul country „Honky Tonk Woman”, care a fost relansat ulterior în 2012 şi a inclus un duet cu Cher, intitulat „I'm Just Your Yesterday”. Georgia Holt a fost şi protagonista unui documentar ce i-a fost dedicat de postul Lifetime în anul 2013 şi care s-a numit „Dear Mom, Love Cher”.





Cântăreaţa şi actriţa Georgia Holt, mama unei legende a muzicii pop, cântăreaţa Cher, a murit la vârsta de 96 de ani, informează revista americană Variety.Informaţia a fost dezvăluită de Cher prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter în noaptea de sâmbătă spre duminică. Deocamdată nu sunt cunoscute alte detalii, nici cauza decesului.În luna septembrie, Georgia Holt a fost spitalizată din cauza unei pneumonii, într-o perioadă în care starea ei de sănătate era afectată şi de câteva boli recurente.