Care sunt preferințele legate de jocurile iGaming în România?

Jocurile de noroc disponibile în format digital au început să atragă atenția românilor din 2016, atunci când ONJN a acordat primele licențe cu o perioadă de valabilitate de 10 ani operatorilor de casino și pariuri sportive. Aceștia au lansat, în paralel cu locațiile terestre, platforme cu jocuri de noroc, apoi, an după an, le-au îmbunătățit făcându-le și mai atractive pentru utilizatori.Astfel se explică faptul că dintr-un total de 2.4 milioane de pariori și jucători de casino, 1.3 milioane preferă site-urile operatorilor de jocuri de noroc. De altfel, în 2024, segmentul online a atins o valoare 809 milioane de dolari. Conform Statista, un portal de colectare și analiză de date din diverse domenii, valoarea pieței românești de jocuri de noroc este în creștere, urmând să depășească 1 miliard de dolari până în 2030.Unul dintre aspectele îmbucurătoare este legat de prezența pe piață a numeroase cazinouri online legale și case de pariuri care funcționează în baza unei licențe locale. Existența unui cadru complet reglementat asigura stabilitate pe piață, atât pentru operatori, cât și pentru jucători. Și, dacă tot a venit vorba de jucători, oare ce preferă românii la nivel de jocuri de noroc iGaming? Sunt fani ai sloturilor, joacă mai degrabă la pariuri ori preferă ruleta, pokerul sau blackjackul?Jucătorii din România sunt conștienți de elementul distractiv al jocurilor de noroc, jucând responsabil: 46% dintre jucători jucând sau pariind pentru distracție, iar 38% fiind interesați să se și distreze atunci când intră pe site-urile cu jocuri de noroc. Desigur, procentajul cel mai mare de români care au ca hobby jocurile de casino și pariurile sportive este reprezentat de cei care își doresc să câștige bani din aceste jocuri.Procentul acestora este de 49%, în timp ce 25% își doresc atât să câștige bani, cât și să se distreze. Un alte element definitoriu al jocurilor de noroc, caracterul social, este apreciat și căutat de 29% dintre jucătorii din România. Aceștia își petrec timpul în sălile de jocuri alături de prieteni, cunoștințe sau rude, peste 55% apreciind tot ceea ce înseamnă atmosfera specială din aceste săli.Românii apreciază pariurile sportive mai mult decât jocurile de casino, raportul procentul fiin de 58% la 36%. Fotbalul, tenisul rugby-ul, sporturile de contact, sporturile electronice și pariurile virtuale atrag cea mai mare parte de pariorilor din România. În ceea ce privește jucătorii de casino, aceștia sunt fanii sloturilor, procentajul fiind covărșitor, de 70%.Un studiu efectuat în rândul jucătorilor români a relevat și ce fel de păcănele preferă românii. Sloturile cu fructe și cele cu temă clasică (jokeri, septari, cărți de joc, etc) atrag 38.2% dintre jucătorii români. Aventura și acțiunea atrage 22% dintre cei care joacă pe platformele cu sloturi online.Jocurile de pacanele cu animale reprezintă 17.1% din jocurile ca la aparate care sunt jucate de către români. De asemenea, studiul a evidențiat și că românii își doresc ca sloturile pe care le joacă să ofere opțiunea cumpără bonus (25%), speciala cu rotiri gratuite (30%) și multiplicatori (94%). În afara jocurilor de pacanele, românii mai preferă și jocurile de cărți.Astfel, pokerul și blackjackul reprezintă peste 25% din preferințele jucătorilor români. Pe următoarele poziții se numără jocurile de video bingo și loteriile online, cu 5% din preferințe (în mediul terestru, procentul este mult mai mare, peste 20%). Prognoza specialiștilor indică o stratificare a acestor preferințe pe viitor, mai ales că piața românească de casino și pariuri sportive va continua să evolueze și să concureze de la egal la egal cu celelalte state europene.