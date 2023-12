Cătălin Tolontan rupe tăcerea după concedierea sa: A avut loc unul dintre episoadele ameţitoare

Jurnalistul Cătălin Tolontan afirmă, sâmbătă, că, în septembrie 2023, Michael Ringier, reprezentantul familiei fondatoare a grupului, a apreciat activitatea Libertatea, asociind-o cu ”integritatea jurnalistică”. În luna decembrie, Ringier a anunţat concedierea a 20% din redacţie.







”Când m-au concediat, a avut loc unul dintre episoadele ameţitoare, pe care numai în aerul rarefiat al înălţimilor corporatiste îl poţi întâlni: m-au anunţat că se desfiinţează departamentul de sport al Libertăţii. Care nu mai există de cinci ani”, a transmis Tolontan.







Cătălin Tolontan scrie, sâmbătă, pe Facebook, despre plecarea sa de la Libertatea şi despre distanţa dintre vorbe şi fapte la Ringier.







”Michael Ringier, septembrie 2023: «Mărci precum Libertatea reprezintă integritatea jurnalistică». În decembrie, după ce ziariştii au cerut stoparea imixtiunilor în editorial, Ringier a anunţat concedierea a 20% din redacţie”, scrie Tolontan.







Acesta povesteşte că, la o întâlnire care a avut loc pe 4 septembrie 2023, la Zurich, cu şefii editoriali, Michael Ringier, reprezentantul familiei fondatoare a grupului, a selectat 3 dintre cele 110 publicaţii pe care compania le editează în Europa şi Africa. Libertatea a fost una dintre ele.







”Când Michael Ringier a vorbit despre «seriozitate jurnalistică» şi «integritate», a dat trei exemple: Blick (Elveţia), Libertatea (România) şi Onet (Polonia). De faţă erau Dan Duca, redactor-şef Libertatea, şi Iulia Roşu, redactor-şef adjunct Libertatea. Peste trei luni, Iulia Roşu şi alţi doi editori au fost concediaţi. Iar CEO-ul Ringier din România a anunţat că Ringier a decis plecarea a 20% dintre jurnaliştii redacţiei Libertatea”, mai scris Tolontan.







Acesta se referă şi la momentul în care a fost concediat: ”Miercuri, 6 decembrie, când m-au concediat, a avut loc unul dintre episoadele ameţitoare, pe care numai în aerul rarefiat al înălţimilor corporatiste îl poţi întâlni: m-au anunţat că se desfiinţează departamentul de sport al Libertăţii. Care nu mai există de cinci ani”.







Tolontan se referă la încrederea de care se bucură Libertatea.

”Dintre toate publicaţiile de news ale Ringier, din toate ţările, avem cea mai mare încredere a publicului. Sigur că, în anul electoral 2024, relaţia aceasta de încredere era un pericol pentru Putere. Public şi ziarişti, deopotrivă, suntem o marfă bună de îndepărtat, asta se premiază cel mai mult: să fie blocate informaţiile corecte, să fie oprite să ajungă la oameni”, a mai scris Cătălin Tolontan.







Potrivit acestuia, ”ceea ce se întâmplă la GSP şi Libertatea nu descrie munca jurnaliştilor şi nici efortul excepţional al colegilor de la publicitate, contabilitate, marketing, HR, difuzare, IT, produse”.







”Ceea ce se întâmplă califică comportamentul unei companii. O companie orbită de dispreţ şi la care spaţiul dintre vorbe şi fapte se cască până va înghiţi realitatea. Ringier este astăzi o firmă de media care a ajuns să nu vadă că distorsionează piaţa, când face lobby pentru firmele de pariuri. «Have a stake in the representation of the industry to the government and regulator», asta scrie că face Ringier pentru firmele de gambling. Am lăsat-o în engleză că e clar. O companie de presă pune presiune pe guvern şi pe autorităţile de reglementare, ca să favorizeze industria păcănelelor şi pariurilor sportive. Unde în lume s-a pomenit aşa ceva? Şi cât va dura până când firmele din auto, agricultură, banking şi din orice altă industrie o să reacţioneze?”, a ma afirmat Cătălin Tolontan.







Conducerea Ringier România a anunţat, miercuri, că ziarul Libertatea, cu o istorie de peste 30 de ani, îşi va extinde în continuare oferta digitală, executând în acelaşi timp măsuri interne de reducere a costurilor pentru a asigura un viitor sustenabil pentru companie, după ce a constatat o scădere a vânzărilor de print ale Libertatea cu 64% din 2018.

În comunicatul de presă, Ringier anunţa că trei angajaţi din cadrul organizaţiei vor fi afectaţi imediat de această schimbare strategică. Potrivit paginademedia.ro, cei vizaţi erau Cătălin Tolontan, ziaristele Iulia Roşu, redactor-şef adjunct Libertatea şi Camelia Stan, redactor-şef adjunct.







Decizia vine după ce Cătălin Tolontan a fost îndepărtat iniţial de la Gazeta Sporturilor, în urmă cu o lună.