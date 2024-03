Destinatii de vacanta perfecte pentru romani in vara lui 2024

Venetia, Italia

Cu siguranta si tu astepti in fiecare an cu nerabdare sosirea verii, fiindca este binecunoscut faptul ca aceasta perioada este una a concediilor si a vacantelor.Este intotdeauna interesant sa vizitezi si alte locuri in afara de statiunile sau orasele in care ai fost deja si m-am gandit sa-ti propun cateva idei interesante.Astfel, vin in ajutorul tau si iti prezint in continuare cateva destinatii turistice interesante pentru vara lui 2024 si sper ca macar una dintre recomandari sa-ti fie de folos si sa-ti iei bilete pentru o excursie acolo. Venetia este un oras care pur si simplu uimeste prin asezare, prin faptul ca este incarcat de istorie, dar si prin numeroasele atractii turistice.Spre exemplu, daca ajungi aici poti face o vizita la cel mai vechi cazino din lume, Casino di Venetia, care dateaza de secole.Casino di Venetia este gazduit de o locatie superba in care a functionat un vechi teatru, iar designul interior este un mix de clasic si eleganta.Apoi, te poti plimba linistit prin Piata San Marco, un loc unic, "cel mai frumos salon din lume", cum o numea Napoleon Bonaparte. In zona Pietei San Marco se afla Turnul cu Ceas, Bazilica San Marco si Palatul Dogilor.Daca iti doresti sa te relaxezi, poti opta pentru o plimbare cu gondola pe faimoasele canale venetiene si sa admiri de pe canal farmecul acestui oras incarcat de istorie.Franta este una dintre cele mai vizitate tari de catre turistii din intreaga lume. Chiar daca majoritatea turistilor prefera ca destinatie Parisul, vin cu o alta propunere pentru tine - Biarritz, un oras elegant si linistitor in acelasi timp.Vei putea include in program si numeroase vizite la muzeele din zona, unde gasesti tematici diverse sau, daca vrei sa mergi acolo pentru relaxare, iti recomand plaja absolut superba in sezonul estival.Exista foarte multe recenzii pozitive si din partea pasionatilor de gastronomie, deoarece in zona sunt cateva restaurante de top cu un catalog diversificat de produse.Asadar, nu ar strica sa experimentezi noi senzatii culinare si sa te bucuri de farmecul bucatariei franceze.Kos, GreciaStiu ca majoritatea turistilor romani prefera insulele grecesti cand vine vorba despre sejururi pe litoral in detrimentul statiunilor din Romania. Cele mai vizitate sunt Zakynthos, Thasos sau Creta, insa acum iti recomand o insula ceva mai mica, Kos.Este o insula intr-adevar mica din punct de vedere al dimensiunilor, insa are plaje superbe si tarife rezonabile, pentru orice buzunar. Te vei putea bucura de preparatele traditionale gatite in stil autentic la restaurantele locale.Totodata, vei fi placut surprins de ospitalitatea localnicilor. S-a investit foarte mult in turism si ospitalitate in aceasta zona, iar gradul de satisfactie al turistilor este unul ridicat, conditiile de cazare fiind si ele foarte bune.Algarve este cea mai frumoasa destinatie de vara din Portugalia, fiind denumita generic “perla coastei portugheze”.Daca iti place soarele, plaja si relaxarea, vei gasi aici aceste lucruri din belsug - plaje intinse, o vreme excelenta pe timpul verii si beach bar-uri cu oferte de nerefuzat.Poti incerca si bucataria locala, deoarece Algarve este o statiune cu specific pescaresc, astfel ca te poti rasfata cu preparate pe baza de peste gatite dupa retete vechi de peste un secol.Clima este si ea una blanda, astfel ca Algarve este o optiune ideala daca vrei o escapada pe o plaja portugheza autentica unde vei simti vibe-ul lusitan.Antalya este o destinatie preferata de foarte multi romani. Este celebra pentru plajele sale intinse cu un nisip foarte fin si pentru resorturile de tip all-inclusive care au si plaje private.Daca esti in cautarea unor repere istorice, trebuie sa stii ca Antalya are si cateva obiective de acest fel, cum ar fi Piata Kaleici.Multi romani aleg Antalya pentru ca este o destinatie relativ apropiata, la doar 2 ore de zbor cu avionul, iar preturile sunt foarte bune raportat la calitatea serviciilor oferite.Poti face plaja, te poti relaxa in restaurante si cluburi noaptea, dar poti face si scuba diving sau alte activitati care iti ofera ceva mai multa adrenalina. Tenerife este una dintre cele mai frumoase insule din Canare, fiind o idee excelenta pentru a-ti petrece sejurul de vara. Aici ai parte de un climat primavaratic permanent, astfel ca este o alegere buna daca iti displace disconfortul termic dat de caldura.Poti sa te relaxezi pe plajele intinse sau poti vizita vulcanii adormiti sau parcurile, iar daca vrei ceva mai iesit din comun, poti merge cu vaporasul pentru a vedea balenele si delfinii in largul marii, chiar in habitatul lor.In cazul in care preferi viata de noapte ai o multitudine de optiuni in Tenerife. Aici vei gasi unele dintre cele mai tari cluburi de noapte din Europa, unde se stin festivaluri si concerte in fiecare weekend.