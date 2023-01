DOLIU ÎN LUMEA MUZICALĂ! A murit un legendar star rock. "A fost fără ezitare un gigant al muzicii"

Muzicianul american David Crosby, pionier al genului folk rock şi cofondator al trupei The Byrds şi mai apoi al formaţiei Crosby, Stills, Nash and Young, a murit la vârsta de 81 de ani, a anunţat joi agentul său, relatează AFP.



Revista Variety a fost prima care a anunţat moartea muzicianului atât de influent pentru muzica anilor 1960-1970 în Statele Unite, citând în exclusivitate un comunicat de presă al soţiei sale Jan Dance, care a menţionat o "boală lungă".



Graham Nash şi-a exprimat pe Facebook "profunda tristeţe" pentru acest "gol imens", fără a ascunde însă "relaţia volatilă" dintre cei doi.



"Însă ceea ce a însemnat întotdeauna cel mai mult pentru David şi pentru mine a fost bucuria pură a muzicii pe care am făcut-o împreună, sunetul pe care l-am descoperit şi prietenia profundă împărtăşită în toţi aceşti ani", a scris Graham Nash.



"A fost fără ezitare un gigant al muzicii", a afirmat, la rândul său, Stephen Stills prin intermediul unui agent. "Sensibilitatea sa armonică nu era decât cea a unui geniu", a adăugat el.