Eclipsă inelară de Soare, astăzi. Pe cer va fi vizibil, din unele zone, un "cerc de foc"

Un eveniment ceresc spectaculos are loc sâmbătă, 14 octombrie. O eclipsă de soare inelară va fi vizibilă în unele părți ale SUA, Mexic și în America de Sud și Centrală.Oamenii din SUA ar trebui să vadă cel puțin o eclipsă parțială, spune NASA. O eclipsă de soare inelară are loc atunci când Luna trece între Pământ și Soare, blocând cea mai mare parte, dar nu în totalitate, a luminii Soarelui.O eclipsă inelară are loc doar atunci când Luna se află în punctul cel mai îndepărtat de Pământ. Din perspectiva noastră, pe Pământ, nu blochează complet lumina de la soare, așa că în schimb obțineți acest incredibil inel de foc în jurul Lunii. Chiar dacă suntem mai încântați de o eclipsă totală de soare, pentru că poți vedea coroana... este cu adevărat mult mai rar să vezi o eclipsă de soare inelară și deci este un lucru foarte frumos de văzut”, a spus dr. Nicola Fox, administrator asociat pentru Direcția de misiune științifică a NASA, conform BBC.Calea eclipsei inelare de soare din 14 octombrie se va întinde pe o zonă largă, oferind experiențe inedite de vizionare diferite, în funcție de locația dvs.„În cazul unei eclipse inelare, deoarece lumina soarelui nu este complet blocată, trebuie să utilizați ochelari de eclipsă, indiferent unde vă aflați”, a spus dr. Fox.